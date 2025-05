Tüzes mérkőzésre számít a DVTK egykori támadója

Vasárnap lesz az utolsó keleti derbi az idei szezonban. A Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos oldala az egykori DVTK támadójával, Eppel Mártonnal készített interjút a vasárnapi keleti rangadó kapcsán. A volt diósgyőri csatár csak a másodosztályban öltötte magára a piros fehér-dresszt. A 2021/2022-es szezonban 15 mérkőzésen 3 gólt szerzett, míg a 2022/2023-as évadban 31 találkozón 4 gólt rúgott.

– Örülnék, ha góllal tudnám segíteni a csapatot, és biztos vagyok abban, hogy ez is olyan tüzes meccs lesz, mint a Debrecen elleni volt. Jó, hogy hazai pályán játszhatjuk a rangadót, és le kell győznünk őket, mert a szurkolók részéről óriási támogatást kapunk, és ahogy mi is, ők is győzelmet várnak. Hogy mi lehet a kulcs? Nem lesz meglepő amit mondok: több gólt kell rúgnunk mint az ellenfelünk! Szerencsére az elmúlt meccseken javult a támadójátékunk, a védekezésünk pedig ha rendben lesz, akkor elérhetjük a céljainkat. A miskolci mérkőzés nagyon jól sikerült, az első félidőben akkor jobbak voltunk a DVTK-nál, a végén pedig megérdemelten nyertünk. Itthon még nem győztünk ellenük, remélem ez vasárnap sikerül – mondta Eppel Márton.

Eppel Márton a DVTK egykori támadója. Fotó: Török Attila

Így várják a DVTK szurkolókat

A mérkőzés napján egyébként Nyíregyháza több pontján időszakos forgalomkorlátozásra, útlezárásra és rendőri ellenőrzésre kell számítani. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét és a stadionba vezető közlekedési útvonalakat – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A közlekedőknek időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre kell számítaniuk 2025. május 11-én 12 óra és 20 óra között a 38-as számú főút Nyíregyházára vezető szakaszán a 27. kilométerszelvényben, 338-as számú főút Nyíregyházára vezető szakaszán az 1. kilométerszelvényében, 4-es számú főút Nyíregyházára bevezető szakaszán a 268. kilométerszelvényben. Útlezárásra kell számítaniuk 2025. május 11-én 5 óra és 20 óra között a Nyíregyháza, Sóstói út és a Stadion köz kereszteződésénél, valamint a stadion előtti útszakaszon. Forgalomkorlátozásra és forgalomelterelésre lehet számítani a stadion környezetében lévő utakon.