Lehetőséget kaptak, élnek vele – visszatér a páros! +fotók

‘24 őszén nagy siker kapujában álltak. Egy karnyújtásnyira voltak a bajnoki címtől, de hazai körülmények között a Zemplén Rallyt nem tudták befejezni. Csomós Miklós és Nagy Attila ezért lecsúszott a hazai elsőségről, ráadásul az új szezon első futamáról is hiányoztak. Most viszont nagyon készülnek, hiszen a Rally Hungary-n találkozhatnak velük a szurkolók.

Csomós Miklós és Nagy Attila autója.

Fotó: Marosréti Ervin

Nagy visszatérés lesz ez a sárospataki-sajószentpéteri egység esetében, hiszen korábban sok szép sikert értek el a kontinentális sorozatban, az elmúlt évben azonban a versenyeket nélkülük rendezték.

– A mögöttünk hagyott hónapokban valóban egy kicsit távolabbról figyeltük a ralisport eseményeit. Ez az időszak arra is jó lehetőséget kínált, hogy átértékeljük azokat az eredményeket, amelyeket korábban elértünk – osztotta meg gondolatait Csomós Miklós. – Amikor benne van az ember a darálóban sokszor nem is tudja, hogy milyen nagy dolgokat visz véghez. Ez persze nem azt jelenti, hogy most már kívülről akarjuk csak nézni a dolgokat, pont ellenkezőleg. A rali a szenvedélyünk, ezért, amikor egy hónappal ezelőtt kaptunk egy lehetőséget, nem volt kérdés, hogy élünk vele. Ott leszünk a Rally Hungary-n, amit hatalmas ajándékként élünk meg.

Az elmúlt napokban Csomós Miklós és Nagy Attila igyekezett megbarátkozni a C3-as Citroënnel, amellyel a rali Európa bajnokság magyarországi versenyén állnak rajthoz. Teszteltek, hiszen a murvás kilométerekre ebben a helyzetben nagy szükségük van. Azt egyelőre nem tudják, hogy a hosszabb kihagyás után mire lesznek képesek, de a páros tudását és elhivatottságát ismerve rajtuk semmi nem múlik majd.

Csomós Miklós: Megélnék a pillanatokat

– Előnyt jelent, hogy a Veszprém környéki pályákat ismerjük, hiszen sokat versenyeztük ezen a környéken – tekintett előre a sárospataki versenyző. – A mezőnnyel kapcsolatban egyelőre nehéz nyilatkozni, mert a tavalyihoz képest jelentős változás történt. Nem tudom, hogy erősödött vagy gyengült, inkább azt mondom, hogy jelentősen átalakult. Érdekes és izgalmas feladat előtt állunk, nagyon várjuk már a rajt pillanatát, bízom benne, hogy sikeres hétvége előtt állunk. Hangsúlyoznom kell, hogy ez most egy egyedi alkalom. Nem gondolkodunk előre, most a Rally Hungary minden pillanatát szeretnénk a lehető legjobban megélni.