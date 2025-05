Nemrég még a saját életéért küzdött, most a helyi csapatot élesztette újra

Az első boldvai gól előtti pillanatok. Fotó: Ráski Gergő

Korrekt, ,,fain" csávó

A 39 éves játékost, Lázi Győzőt karrierjéről és céljairól kérdeztük:

– Már 32 éve focizom, és önmagában ez a teljesítmény is sokat jelent számomra – állította. – A legmagasabb szint, amit elértem, a megyei I. osztály volt , akár magasabb osztályba is eljuthattam volna, de ez már egy másik történet. Hétéves korom óta a futball az életem része, és az is marad egészen addig, amíg azt nem érzem, hogy már nem tudok segíteni a csapatnak. Itt, Boldván jelenleg az a célom, hogy ebben a szezonban a dobogón végezzünk. Nagyon örülök, hogy ide kerültem, mert fantasztikus közösség alakult ki. Az edzőnk, Váradi Béla akivel nagyon jó kapcsolatot ápolok, ugyanúgy, ahogy az elnökünk, Sipos László is egy igazán korrekt, ,,fain" csávó. A csapat most nagyon egyben van, nemcsak tudásban, hanem emberileg is, és ezen a szinten talán ez a legfontosabb.

A meccs végeredménye 3-2 lett a boldvaiak javára.

,,Most elég jól megy csapatnak"



– Itt születtem Boldván, itt fociztam is, magasabb megyei I. osztályban is pályára léptem, 30 éves koromig – jegyezte meg Takács József, boldvai szurkoló. – Volt egy lábsérülésem, így kénytelen voltam abbahagyni, de az öregfiúk csapatában játszottam egy évvel ezelőttig. Támogattam a futballt, ahogy mai napig is. Jó kis közösség van Boldván. Évről-évre jobbak a fiúk, amikor én még a felnőttben fociztam, elnök úr Sipos László, még az ifjúsági csapatban játszott. Aztán felkarolta a helyi futballt újra, hiszen 11 évig nem volt focicsapat a településen. Elindultak a legalacsonyabb osztályban, majd utána mindig egy kicsit jobbak voltak. Szeretnének a dobogóra kerülni, ezt nem tudni, hogy sikerül-e nekik, de az a lényeg, hogy most elég jól megy a csapatnak. A következő év lehet, hogy jobban fog sikerülni. Az őszi szezon nem volt olyan jó, most a tavasz lett jobb.