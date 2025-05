Ha látványos mutatványra vágyik, akkor ne hagyja ki ezt az eseményt

A hét végén Sátoraljaújhelyen rendezik a magyar BMX flatland bajnokság második fordulóját. A viadal főszervezője a Sport Zone SE. A viadalon majd 5 kategóriára osztják a versenyzőket: junior/junior b, női, master, elite, open.

– Az első fordulónak Veresegyháza adott otthont, Sátoraljaújhely után pedig a harmadik fordulót szeptemberben rendezik majd meg Budapesten, a Duna Plázában – tájékoztatott Pásztor Gábor, elismert helyi BMX-es, aki 2000-ben Kölnben világbajnoki címet szerzett a flatland (talaj) szakágban – A tavalyi évhez hasonlóan ismét a Zempléni Kalandpark Jégcsarnoka ad majd otthont, május 10.-én szombaton. Dankó Dénes a vármegyei közgyűlés alelnöke és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármester hozzájárulásával kaptuk meg ingyen.

BMX versenyt rendeznek újra Sátoraljaújhelyen. Fotó: Molnár István

BMX verseny: Csehországi nevezett

A helyi szervező a továbbiakban az alábbiakat mondta:

– Azért tudjuk birtokba venni a létesítményt, mert jégszünet van, illetve az időjárás körülményei miatt is fontos, hogy fedett helyen tudjuk megrendezni – folytatta gondolatait Pásztor Gábor. – Az eddig nevezettek száma 19-20 fő kategóriánként, de még várjuk a nevezéseket. Az eseményre Csehországból is érkezett nevezés. Ismét versenyzik majd a kilenc esztendős fiam is, Pásztor Áron. A rendezvény díjmentes, várjuk szeretettel a nézőket, érdeklődőket, a versenyzők hozzátartozóinak a Zempléni Kalandpark ad majd kikapcsolódási lehetőséget. Az eredményhirdetést követően meglepetésként a résztvevőknek az NKS hip-hop együttesét hallhatják a jelenlévők, majd DJ GyöReMix adja a talpalávalót, illetve ahogyan tavaly, úgy idén is lesz majd főzés.