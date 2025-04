Imádta a krumplilángost a fővárosi klub borsodi legendája (fotók, videó)

Várady Béla megkönnyezte

Tamás Barnabás ezt követően így folytatta:

– Bélának mindene volt a futball – hangsúlyozta. – Neki volt az első gumistoplis csukája közöttünk, vagy a szüleitől, vagy a rokonoktól kapta. Bikki József, az itteni tájfutók edzője nagy Ferencváros szurkoló volt, s azt szerette volna, ha oda igazol, de végül a Vasas vitte el 1971-ben Ózdról. Tízből kilenc alkalommal, ha akarta, eltalálta a kapufát, a sok gyakorlás miatt lettek olyan erősek a lövései, és biztos, hogy az alkata is meg volt hozzá. A legszebb pillanat talán az volt, amikor egyszer megkerestem Budapesten, még a régi Fáy utcai stadionban, s jött felfelé a lépcsőn: ,,Sose gondoltam volna, hogy a putnoki polgármester fog köszönteni a Vasas pályán..." – jegyezte meg. Egymás mellé ültünk, s elújságoltam neki, hogy a képviselő testületünk olyan döntést hozott, hogy a sportközpontot róla szeretnénk elnevezni. Rám nézett, s elcsukló hangon kérdezte: ,,Ez igaz?" Megkönnyezte... Természetesen itt volt a 2012-es avatáson, a képviselő testület pro Urbe díjat adományozott neki. A kedvenc étele a krumpli lángos volt. Ittjártakor készítettünk neki egy hatalmas tállal, 65 darab volt rajta, amikor letettük elé, rögtön felhívta a feleségét, és megkérdezte tőlem: ,,Tudod, mi van előttem?" A gömöri gyerekek még most is imádják a krumpli lángost, sózva, zsírozva.