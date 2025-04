Így ünneplik a húsvétot focis berkekben

Turcsik Tamás húsvéti menetrendje

– Minden ünnepet és hagyományt fontosnak tartunk, így a húsvétot is – nyilatkozta Turcsik Tamás. – Húsvét hétfőn családi körben locsolkodunk. Kisfiammal meglátogatjuk ilyenkor a nagyszülőket, közeli rokonokat. Tojásokat gyűjtünk, persze a kisfiam Benett örül, ha pénzt is kap a tojások mellé. Aztán szűk baráti körben mindig tartunk egy közös összejövetelt. Ha az idő is engedi egy bográcsozást, amikor várjuk a ,,húsvéti nyuszit", hogy aztán megkeressük az ő általa elrejtett csoki tojásokat, édességeket. Nem utolsó sorban szeretjük a finom húsvéti ételeket, süteményeket, amiket általában csak ilyenkor készítünk – zárta a gondolatait a 34 esztendős futballista.