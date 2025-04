Magyar bajnok Angliában

Szoboszlai példája

Szoboszlai 2023 nyarán érkezett Liverpoolba, és gyorsan beilleszkedett a csapatba. Már az első évében is jól teljesített, azonban az idei szezonban lépett igazán szintet. Középpályán motorja volt a csapatnak, és a szurkolók is hamar megkedvelték, nemcsak a játékáért, hanem a hozzáállásáért is. Az Anfield közönsége nem osztogatja könnyen a szeretetét, Dominik viszont kiérdemelte. A magyar futball szempontjából hatalmas dolog, hogy egy játékosunk nemcsak megvetette a lábát a világ legerősebb bajnokságában, hanem meghatározó játékosként lett bajnok. Szoboszlai példája reményt adhat a fiatal magyar focistáknak, hogy igenis van út a legnagyobb színpadokra, ha megvan a tehetség mellé a kellő munka és hozzáállás.