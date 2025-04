A DVTK-t is megjárta és meg sem állt Svájcig (fotók)

– 2022. szeptemberében költöztem ki Svájcba – újságolta Szoboczki Csaba. – Tíz hónapig a húgoméknál laktam, a segítségük nélkül nem tudtam volna gyökeret verni. Aztán elköltöztem Appenzel kanton Herisau városába, ahol csodás a környezet a hegyek lábánál. Itt lakom a párommal, Erikával és Dávid fiával. Villanyszerelőként dolgozom egy nagyobb húsipari cégnél, az Ernst Suttero-nál, ahol úgy érzem, befogadtak és elismernek. Évente háromszor, egy-két hétre szoktunk hazajönni Magyarországra. Ilyenkor örömmel találkozom a családom tagjaival, akiknek köszönöm, hogy mindvégig támogattak a sportban, Ákos fiammal, Diána lányommal, két lány unokámmal, rokonokkal és játékvezető kollégáimmal, akik egyben barátaim is. Valamennyien - vezetők, ellenőrök, játékvezetők, asszisztensek - jó példát mutattak és mutatnak nekem máig a sportéletben nyújtott tevékenységükkel. A munka mellett másfél évig háromórás német nyelvtanfolyamra jártam és emellett csak ritkán volt időm híreket olvasgatni, de a sógorom, Laci is kint él, aki napra kész információkkal rendelkezik a magyar, a vármegyei és a miskolci sporteseményekről és mindig tájékoztat. Amennyiben meghallom az itteni híreket, természetesen mindig megdobban a szívem, hiszen én is ide tartozom.