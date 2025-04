Ők képviselik a vármegyét címeres mezben

Júniusban Európa Liga, augusztusban pedig Eb-selejtező vár a férfiválogatottra. A vármegyei színeket képviselő GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika négy játékosa, Cziczlavicz Dávid, Garan Bálint, Kiss Máté és Péter Benedek is bekerült a piros-fehér-zöld együttesbe. A VRCK vezetőedzője, Toronyai Miklós másodedzőként segíti idén is a válogatottat.

– Alessandro Chiappini, a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya szinte kivétel nélkül ugyanazokra a játékosokra számít az idei Európa-ligában és Európa-bajnoki selejtezőkön, akikkel tavaly nyáron is együtt dolgozott. Érdekesség, hogy a tartalékok között megtalálható a másodosztályú, NB I Ligás DVTK Ongropack centere, Hollósi Dóra is.