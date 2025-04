,,Megtisztelő, hogy ellenünk rendre több, az első csapat keretéhez tartozó játékossal is kiegészül a DVTK"

A labdarúgó NB III Észak-Keleti csoport, 25. fordulójában is pályára lépett a négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat. Közülük kettő egymás ellen futballozott. Az edzők így értlékelték az összecsapásokat.

A Cigánd hármat vágott a Tiszaújvárosnak az NB III hét végi fordulójában Fotó: CISE

Bacsó Beton Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–0 (1–0)

Kocsis János (Cigánd): – Már az első félidőben le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de nem sikerült, így a végére izgalmassá tettük magunknak. A hajrában sikerült pontot tenni a meccs végére, lezárni a találkozót.

Vitelki Zoltán (Tiszaújváros): – Komoly feladat lesz ezt megállítani, de azért vagyunk sportemberek, hogy ezt megoldjuk. Azért dolgozunk minden edzésen, hogy visszatérjünk arra az útra, amin voltunk. Ez a mai sokkal jobban nézett ki, mint a múlt heti, igaz, most is kaptunk 3 gólt. Az eredmény szinte ugyanaz. Kikaptunk több góllal, teljesen mindegy, hogy domináltunk, helyzete voltak, ahogy az ellenfélnek is, de amíg viszonylag jól játszunk és ilyen gólokat tudunk kapni, ilyeneket hibázunk, ne csodálkozzunk, ha még mélyebbre süllyedünk. Sajnos hiányoznak a kiemelkedő egyéni teljesítmények, a rúgott gólok! Ám innen szép visszajönni. Ugyanez a csapat hozta sorra a meccseket, ugyanezek a játékosok gyűjtötték a 3 pontokat, ami miatt, hacsak egy hétig is, de tudtuk vezetni a tabellát. Ugyanúgy kell bízzunk tovább, hiszen egy újabb meccset dob elénk az élet a jövő héten, ami teljesen mindegy, de meg kell nyernünk.



Karcagi SE – Putnok FC 3–2 (3–2)

Varga Attila (Karcag): – Egy nagyon komoly és egyben nagyon jó mérkőzést játszottunk egy kiváló focit mutató ellenfél ellen. Az igazi futballrajongók olyan focit láthattak, amiben minden benne volt: taktikai húzások, fizikalitás, férfias küzdelem és sok gól! Szerethető jó foci volt, fontos, hogy ennek a remek szurkolótábornak minél többet adjunk. A második félidőben az volt a cél, hogy ne dőljünk hátra, rúgjunk további gólokat. Külön öröm, hogy a játékosok az utolsó erejükkel, tiszta szívvel és hideg fejjel játszottak végig. A saját csapatom mellett a szurkolóinkra, de ahhoz, hogy ez a meccs olyan legyen amilyen volt, az ellenfél edzőjeként, a Putnokra is büszke vagyok. Bizakodva várhatjuk az utolsó fordulókat, de még nem dőlt el semmi.

Szala Ákos (Putnok): – Az első félidőben közönségszórakoztató játékot láttak a nézők. A csapkodó játékból a Karcag jött ki jobban. Az első 10 percben a meccs előtt történtek komoly blokkot okoztak játékosainknál. Ebből gyorsan 2-0 lett a Karcagnak, de vissza tudtunk jönni a meccsbe és egalizáltunk. Több kapufánk volt ebben az időszakban, de a Karcag szerzett újra vezetést. A második félidőben még magasabb fokra kapcsoltunk, de a semmiből jött kiállítás megpecsételte a mai sorsunkat. Van még öt meccs a bajnokságból, izgalmas végjáték ígérkezik. Mi sosem adjuk fel és ezúttal sem fogjuk tenni.