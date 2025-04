,,Vannak játékosok akik ettől sokkal többet tudnak, de vagy rossz felfogásban játszanak vagy csak egyszerűen nincsenek jó formában"

A labdarúgó NB III Észak-keleti csoport 26. fordulójában a hét végén négy vármegyei csapat is pályára lépett. Az edzők így nyilatkoztak a mérkőzéseket követően.

A cigándiak idegenből hozták el a pontokat az NB III vasárnapi fordulójában Fotó: Cigánd SE

DVTK tartalék F4R – Salgótarjáni BTC 2–0 (2–0)

Takács Péter (DVTK): – Jól kezdtük a mérkőzést. Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, a fordulás után azonban alábbhagyott a lendületünk, egy picit beleültünk az eredménybe, a meccs csordogált. A győzelem volt most a legfontosabb, de ahhoz, hogy fejlődjünk, az ilyen második félidei játékot nem engedhetjük meg magunknak.

Tóth Csaba (SBTC): – Ilyen kritikán aluli játékvezetéssel még nem találkoztam ebben az osztályban, amely nagyban befolyásolta a mérkőzést. Küzdöttünk és a hátralévő fordulókban is fogunk, de ekkora ellenszélben ezen a mérkőzésen sajnos nem sikerült pontot szereznünk.

Putnok FC – FC Hatvan 1–0 (0–0)

Szala Ákos (Putnok): – Nyertünk, és most ez a legfontosabb. Nem volt egy magas színvonalú mérkőzés, de a játék képe alapján ez egy nagyon magabiztos játékkal elért győzelem volt.

Zoran Spisljak (Hatvan): – Gratulálok a Putnoknak, mindent megtettek azért, hogy a három pont itthon maradjon. De meg kell dicsérni a saját csapatomat is, mert végig meccsben tartottuk magunkat. Ha lett volna egy kis szerencse, és jó döntések, akkor tudtunk volna egy pontot szerezni. Tisztában voltunk vele, hogy ez nem lesz könnyű feladat. A következő meccsekhez ki kell hegyezni az energiákat és a kitűzött célt el kell érni.

NB III: egy kellemetlen csapat

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Karcagi SE 0–1 (0–0)

Vitelki Zoltán (Tiszaújváros): – Nagyon sajnálom, hogy ez a meccs így alakult, egy ilyen megpattanó lövés után kikapni nem jó érzés. Bár hozzá kell tenni, hogy több lehetősége volt a vendég csapatnak. De főleg az első félidőben nagyon fegyelmezetten és koncentráltan védekeztünk, jó volt látni, hogy mennyire kisegítik egymást a játékosok. Ezt kértük a második félidőben is, de korán kaptunk megint gólt, ami egy kicsit megfogta a csapatot. Itt azért egy-két poszton már hiányzott a tűz és a minőség, főleg középpályán. Azt gondolom, hogy ez a legfőbb problémánk. A sikeres szériánkban sokkal több támogatást kapott centerünk, több lehetőséget is dolgoztunk ki, több gólt is szereztünk, középpályáról is többször értünk fel a kapu elé. Vannak játékosok akik ettől sokkal többet tudnak, de vagy rossz felfogásban játszanak vagy csak egyszerűen nincsenek jó formában. Ebben kell előre lépnünk és akkor elindulunk felfelé.

Varga Attila (Karcag): – Egy nagyon nehéz mérkőzést sikerült megnyernünk, nagy szerencsével. A játékunk elmaradt az előző három fordulóhoz képest, tudunk ettől sokkan jobban játszani is fizikailag is és szakmailag is. A 3 pontért jöttünk, amit sikerült is megszerezni. Jó szériában vagyunk, tettünk is érte, ma a labda befelé pattant.