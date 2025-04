HR-Rent Kozármisleny – Mezőkövesd Zsóry FC (Kozármisleny, vasárnap, 17.00)

Csertői Aurél (Mezőkövesd): – A múltkori, Tatabánya elleni mérkőzésünkön, a félidőben a vendégcsapat vezetett, két lövésből két gólt szereztek, mi nem tudtunk hasonlóan hatékonyak lenni az első negyvenöt percben. Illetve a védekezésünkben is voltak hiányosságok, azt gondoltuk 1-0-s előnyünknél, hogy ez a meccs már rendben van. A szünetben átbeszéltünk dolgokat, és a második játékrészben már nem engedtük kibontakozni a vendégeket, sikerült fordítanunk. Egy hete azt mondtam, négy győzelem kell a biztos bennmaradáshoz, egy meglett, még szükség van háromra, így jön ki a matematika. Szoros a mezőny, és persze az a jobb, ha valaki jó játékkal szerez 3 pontot, ilyen kiélezett versenyben azonban kevésbé számít a minőség, az eredmény a lényeg. A Misleny egy egységes, megfelelően összerakott, kevés gólt kapó csapat, amely jól igazolt, tavaly gólkirályt adott, és most is adhat.