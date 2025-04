Labdarúgás: NB II, 25. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – FC Ajka (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője: – Az előttünk lévő mérkőzéseken is ki akarjuk magunkból hozni a maximumot, játszunk bármilyen összeállításban. Minden héten alátámasztják az eredmények, hogy a jelenlegi NB II egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság, minden egyes meccset, ellenfelet komolyan kell venni. Az Ajka kellemetlen ellenfél, van egy kialakult stílusuk, a keretükben több olyan játékos is található, akik képesek meccset eldönteni. Egyikük, Szarka eltiltott, meglátjuk őt miként próbálják pótolni. Hazai pályán természetesen szeretnénk dominálni, gólokat szerezni. Amióta itt vagyok, nem kértem semmit a szurkolóktól, most annyit, hogy jöjjenek minél többen, mert a srácok megérdemlik.