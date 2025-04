NB II? Miért ne?! –Az edelényi labdazsonglőr visszatérne

Fotó: Nyíregyháza Spartacus

Huszák, példakép

Kalocsai László elárulta az alábbiakat is:

– Fiatalabb fejjel talán túl gyakran és túl nyersen mondtam ki a véleményem, és utólag beláttam, hogy nem mindig ez a célravezető út. Ma már érettebben kezelem az ilyen helyzeteket, és azt gondolom, ez a hozzáállás segíthet abban, hogy újra megálljam a helyem magasabb szinten is. A nyíregyházi időszakot egyébként a karrierem eddigi csúcsának tartom. Akkor Gálhidi György vezetőedző mellett, Huszák Géza volt az edzőm, akire a mai napig példaképként tekintek. Nagyon sokat tanultam tőle – szakmailag és emberileg egyaránt. Emellett szerencsésnek mondhatom magam, mert több kiváló szakemberrel is dolgozhattam: Szalai Attila, Répási László, és Vitelki Zoltán is mind olyan edzők, akik sokat tettek hozzá a fejlődésemhez.

A játék szabadsága

– Gyerekként Messi és Ronaldinho voltak a példaképeim – lenyűgözött, ahogy élvezték a játékot, és ahogy kreativitással, ötlettel töltötték meg a pályát – mondta. – Ez a szabadság számomra is nagyon fontos. Sokan mondják, hogy a játékomon is érződik ez a fajta könnyedség, és ez jól esik, mert valóban szeretek bátran, szabadon futballozni. A Barcelona a kedvenc csapatom, régóta szurkolok nekik. Idén különösen bízom benne, hogy összejöhet nekik a triplázás – követem minden meccsüket, és nagyon drukkolok, hogy újra visszakerüljenek az európai elitbe. A futball mellett jelenleg vagyonőrként dolgozom Mezőkövesden. Nem egyszerű összehangolni a munkát az edzésekkel és a meccsekkel, de ha valamit igazán szeretsz, akkor megtalálod az energiát és az időt is. Ez az életformám, és amíg érzem magamban az erőt, a motivációt és a vágyat, addig szeretnék a pályán lenni. Hiszek benne, hogy még sok jó dolog vár rám a labdarúgásban – és ezért minden nap teszek is.