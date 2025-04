Egy meccsen vágott tízet a borsodi Haaland, gólátlagának a világsztárok is szalutálnának

A vármegyei III. osztály Észak csoportjának 16. fordulójában a Hódoscsépányi SE az Alsószuha SK csapatát látta vendégül. A mérkőzést 20–0 arányban a Hódoscsépányi SE gárdája nyerte. A találkozón 10 gólt szerző, Jakab Ádám így emlékezett vissza:

Hódoscsépányi SE csapata.

Fotó: Olvasó

Hódoscsépányi SE: Jakab Ádám tízig meg sem állt

– Jó érzés volt a góllövőlista első helyére kerülni. – Jakab Ádám, a Hódoscsépányi SE támadója. – A gólok nagy része kijátszott szituációkból történt, szögletrúgás után fejjel is sikerült betalálnom. Eddig a gólcsúcsom 7-8 találat volt, még Ózdon megyei II. osztályban. Erősségem a gyorsaság, nagyon jól látom a pályán a játékot.

Legemlékezetesebb mérkőzésem, amikor U15 korosztályos magyar utánpótlás válogatott színeiben léphettem pályára Tiszaújvárosban, Szlovákia válogatottja ellen, még irányító poszton, 8-as számú mezben. Célom a Hódoscsépány csapatát vármegyei I. osztályba juttatni rövid időn belül és még az idén Magyar Kupa főtáblára jutni, a jövő hét szerdán megrendezésre kerülő Mezőkeresztes VSE – Edelény-Borsodszer várkupai találkozó vesztesével játszunk majd.

Mi nemcsak egy csapat vagyunk, hanem egy baráti társaság, ami újjá alakult, ózdi nevelésű játékosokból. Végezetül szeretném megköszönni kitartó szurkolóinknak, hogy hazai mérkőzések mellett idegenbe is elkísérnek és buzdítanak minket, illetve támogatóink segítségét, hogy ne legyen semmiben hiányunk.

Jakab Ádám eddig 432 mérkőzés lépett pályára, amelyeken 311 gólnak örülhetett.

Más nem is lehetne az elképzelés

A bajnokság megnyerése a cél – fogalmazta meg Csépányi Róbert, a Hódoscsépányi SE elnökségi tagja, aki így folytatta: – A következő évadtól a vármegyei II. osztályban való szereplést tűztük ki célul. Ifjúsági csapatot is versenyeztetnünk kell majd, a többi kritériumnak megfelelünk – zárta gondolatait.

Hódoscsépányi SE gárdájánál minden adott a magasabb szereplésre.

Fotó: Olvasó

Hegedűs István klubelnököt arról kérdeztük, hogyan látta a nagyarányú győzelmet.

– Csépány C csapata játszott, a kezdőből hat-nyolc játékosunk is hiányzott, hiszen szerdán a vármegyei kupamérkőzésen sikerült megszorongatnunk az MVSC-Miskolc gárdáját. Nem volt két osztályi különbség köztünk. A szombati találkozón volt olyan játékosunk, Kovács Bálint személyében, aki két hónapot is kihagyott, mégis két gólt szerzett – nyilatkozta Hegedűs István. – Két-három meghatározó játékos szerződtetését is tervezzük a vármegyei I. osztályból. Száva Attila, csapatedzővel mindent megteszünk annak érdekében, hogy magasabb szinteken is helyt álljunk.