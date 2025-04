Szoboszlai Dominik angol bajnoki címe nemcsak a hazai és nemzetközi futballéletben keltett visszhangot, hanem a legkisebb magyar településeken is beszédtéma lett. Megkérdeztük Varga Lászlót, a BTE Felsőzsolca labdarúgóját, valamint Fodor Lászlót, a Borsodivánka SE elnökét, akik nemcsak a magyar válogatott, hanem a Liverpool elkötelezett szurkolói is. Arra voltunk kíváncsiak, mit jelent számukra Szoboszlai sikere.

Szoboszlai Dominik angol bajnok

A BTE Felsőzsolca támadója szurkol neki

Varga László, kerti munka közben is figyelemmel kísérte Szoboszlaiék mérkőzését:

– Természetesen néztem a meccset, igaz, most félszemmel, félig a családdal, félig munka közben. Büszkeséggel tölt el, hogy egy fiatal magyar srác a világ futballjának legmagasabb szintjén szerepel hétről hétre – mondta. – Ráadásul ezt a kedvenc csapatomban, a Liverpoolban teszi, ami külön öröm. Élő példa lehet a mai gyerekek számára, hogy egy magyar játékos is odaérhet a legjobbak közé, és akár történelmet is írhat. Remélem, Dominik nem áll meg itt, van ebben még pár angol bajnokság és esetleges Bajnokok Ligája-győzelem is. Én nagyon szurkolok neki!

A képzés adott idehaza

Fodor László, a Borsodivánka SE elnöke hosszabb távon látja Szoboszlai példájának jelentőségét:

– Szoboszlai mindig több lépéssel kortársai előtt járt, ez látszott már mindenki számára az U17-es válogatottban mutatott teljesítménye óta – kezdte. – Ahhoz, hogy valaki topligában bajnoki címet szerezhessen, természetesen olyan minőségű csapatban is kell játszania, ami egy Liverpool szintű klubnál előbb vagy utóbb bekövetkezik. Sokan a mai napig nem tudják helyén kezelni, mekkora átigazolás is történt azzal, hogy egy magyar játékos a történelem egyik legnagyobb klubjához igazolt, majd vált a legmeghatározóbb játékosok egyikévé. Akit egyébként 24 évesen a legjobb barátjának nevez Haaland, Salah vagy Trent. Aki nem ismeri el az ő teljesítményét, az vagy nem ért a futballhoz, vagy irigy – tette hozzá határozottan.

– Önmagában Szoboszlai sikere nem tudja átlendíteni egy nemzet futballját egyik percről a másikra. A képzés adott idehaza: bárhol lakik az ember, 1-2 óra távolságra akadémiai rendszerben tud tanulni és fejlődni és akkor a megyei csapatok utánpótlásairól még nem is beszéltünk. A labdarúgás elsajátítása szerintem harminc százalékban tehetség, hetven százalékban hozzáállás kérdése. Ahhoz, hogy az ő eredménye előremozdítson valamit a magyar labdarúgásban, mindenképpen a gyerekek mentalitásán kell változtatni. Sokkal több akarat, sokkal több alázat és munka kell ahhoz, hogy valaki profi labdarúgó legyen – nemhogy angol bajnok az ország legeredményesebb klubjában. Ha valamit adni tud Szoboszlai mostani sikere a magyar focihoz, az az a példa, hogy mennyi dolgot fel kell áldozni fiatalon egy játékosnak a sikerért, hogy később elérhetőek legyenek ezek az álmok – zárta gondolatait.