A fiatal ,,Szaki" pontos gólja

Labdarúgás: Jegyzőkönyv

Újpest FC – Diósgyőri VTK 1–1 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc stadion, 5187 néző. V.: Derdák (Buzás, Belicza).

Újpest: Piscitelli – Bese, Nunes, Duarte, Fiola, Gergényi – Rasak, Lacoux – Karamoko, Brodic, Beridze. Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

DVTK: Odyntsov – Gera, Lund, Bárdos, Kállai K. – Vallejo – Acolatse, Holdampf, Skribek, Pozeg Vancas – Edomwonyi. Vezetőedző: Valdas Dambrauskas.

Csere: Skribek helyett Rakonjac az 56., Bárdos helyett Chorbadzhiyski a 62., Kállai K. helyett Szakos a 62., Karamoko helyett Ljujic a 82., Beridze helyett Horváth K. a 82., Pozeg Vancas helyett Benkő a 85. percben.

Sárga lap: Fiola (85.), ill. Holdampf (44.), Kállai K. (53.).

Gólszerző: Lacoux (1–0) a 48., Szakos (1–1) a 68. percben.

Bartosz Grzelak: – Azt gondolom, mi voltunk ma a jobb csapat, jobban is játszottunk ellenfelünknél, kellő gólszerzési lehetőséget alakítottunk ki. Egy ilyen kiegyenlített meccsen azonban ha vezetsz egy góllal, akkor rá kell rúgni a második gólt, azonban mi kaptunk egyet. A meccs hajrájában is mentünk a győzelemért, erőltettük a támadásokat, csalódottak vagyunk a játék képe miatt, úgy gondolom, többre voltunk hivatottak.

Valdas Dambrauskas: – Nem lehetünk elégedettek, hiszen nem nyertük meg a mérkőzést. Az első félidőben több olyan helyzetünk is volt, ziccerek, csúcshelyzetek. Az Újpestnek is voltak lehetőségei, de ezeket egyik csapat sem tudta érvényesíteni. A második félidőben már kevesebb helyzet adódott a csapatok előtt, volt ellenfelünknél egy nagyszerű lövés, jól találta el az Újpest játékosa a labdát. Azonban a csapatom nagyon jól reagált a helyzetre, nagyon fontos, hogy ilyen szituációban, hogy ha hátrányba kerülünk, akkor is legyen meg a küzdőszellem. Nem lehet elégedett egyik csapat sem az eredménnyel, de a foci ilyen, van döntetlen, nem úgy, mint a kosárlabdában.