Boldog Születésnapot–Hajrá Diósgyőr!

– A hölgyek, lányok nagyon büszkék rá, hogy annak idején megalapították ezt a közösséget, és rendszeresen meg is tartják a születésnapot. Harmadik alkalommal biztosítottuk a helyszínt a Habos Oldalt, és az egyik torta a klub ajándéka volt. Vezetői szinten is mindig próbálunk jelen lenni ezen az eseményen, most is megtiszteltük ezzel a csoportot. A klub célja a családi közösség építés, ezért is olcsóbbak úgy a belépőjegyek, ha családok, gyerekekkel jönnek a meccsekre szurkolni. A hölgyeket régóta személyesen is ismerem, örülünk annak, hogy ilyen hosszú ideje működik ez a csoport, ilyenről, ehhez hasonló kezdeményezésről nem igazából tudok Magyarországon. Róluk azért tudni kell, hogy évente tartanak legalább egy jótékonysági kezdeményezést, ezúttal egy olyan szurkoló társuk számára, javára gyűjtenek, aki elveszítette a lábát, és emiatt a gépkocsiját át kell alakítani. A női empátia nagyon lényeges az életben, sok mindent másképpen látnak, saját nézőpontjukból ítélik meg a dolgokat, Diósgyőrben is. Örvendetes, hogy a csoport létszáma növekszik, ez úton is Boldog Születésnapot kívánok a DVTK nevében.