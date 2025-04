Így látták a főszereplők a bajnoki döntőt

Az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság fináléjában vasárnap délután ötödször játszott egymással a DVTK HunTherm és a Sopron Basket csapata. Az alacsony színvonalú összecsapáson 54–48-ra nyertek a soproniak, így 3–2 összesítéssel megszerezte története 17. bajnoki címét a Sopron Basket.

Nem sikerült a DVTK HunTherm címvédése. Fotó: Nagy Gábor

DVTK HunTherm: nem sikerült a címvédés

A DVTK irányítója, Aho Nina így vélekedett: – Nem tudok most értékelni, valamiért így kellett történnie, talán néhány hét múlva rájövünk, miért nyert a Sopron. Úgy gondolom, mindent megtettünk, hogy miénk legyen az aranyérem, most így sikerült, büszke vagyok a lányokra. Próbálok pozitív maradni, tanulnunk kell ebből, és értékeljük, amink van, nagyon értékes csoport a miénk". Kányási Veronika, a DVTK hátvédje ezt nyilatkozta: – Nagyon nehéz bármit is mondani. Először is szeretnék gratulálni a Sopronnak, mert azt gondolom, hogy a bajnokság két legjobb csapata játszotta a döntőt, és nagyon komoly párharc volt itt öt meccsen keresztül. A mai mérkőzésről még egyelőre nem tudok mit mondani, mert kavarognak a gondolatok a fejemben. Biztos, hogy ez pályafutásunk egyik legfájóbb veresége lesz. Hosszú távon bizonyára profitálunk és tanulunk ebből, most még nagyon nehéz ezt így látni. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket, valamint a csapatnak is szeretnék köszönetet mondani, mert attól függetlenül, hogy most másodikok lettünk, ez egy nagyon különleges társaság, és olyan emberi kapcsolatok alakultak ki, amiket az eredménytől függetlenül örökre magunkkal fogunk vinni.