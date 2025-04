,,A gyerekekről a Diósgyőr mezt napok óta nem lehet levenni" – fiesztára készülnek a szurkolók, mindenki a lányokért szorít

Pénteken 18 órától rendezik meg az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság döntőjének negyedik mérkőzését a DVTK Arénában a DVTK HunTherm, valamint a Sopron Basket csapatai között. Amint az ismert, a finálé az egyik csapat harmadik sikeréig tart, és ebben a Diósgyőr 2-1-re vezet. A csata előtt hazai szimpatizánsokat kérdeztünk, hogy miként várják az eseményt:

DVTK HunTherm csapata pénteken újra bajnok lehet. Fotó: MKOSZ

– Már nagyon várjuk a pénteki mérkőzést – nyilatkozta Farkas Flóra. – Igazából már számoljuk vissza a perceket, a gyerekekről a Diósgyőr mezt napok óta nem lehet levenni. Bízunk a lányokban, sokszor szerintem év közben talán elbizonytalanodtunk, talán ők is, de most főleg, ahogy a harmadik meccsen láttam azt, ez az igazi nagybetűs csapat itt a magyar csapatok között. Annyira tudnak egymásért küzdeni a légiósok és a magyarok is, annyira együtt van a stáb és mindenki. Bízom benne, hogy miskolci közönséggel csak bajnokot avathatunk itt pénteken. Úgyhogy, Hajrá lányok, Hajrá Diósgyőr, Hajrá Miskolc!

DVTK HunTherm: Pont kerülhet a csata végére

– Úgy gondolom, hogy a bajnoki döntő egy nagyon hosszú szezon záróakkordja, ahol – bármennyire is általános – a legapróbb részletek is számítani tudnak – fogalmazta meg Pázmándi Péter, majd így folytatta: – Ha valaki a Sopron és a mi alapszakaszbeli teljesítményünk alapján volna le messzemenő következtetést a play-offról, akkor akár sima soproni győzelmet prognosztizálhatott volna, de szerencsére ezek a csodálatos sportemberek, köztük a szakmai stábbal, nagyon pontosan tudták időzíteni a formát.

Szerencsére a korábbiakban kevesebb játékpercet kapó játékosok is ugyanolyan tűzzel és lelkesedéssel pörögtek fel a rájátszásra, mint a stabil kezdők, ezzel egy kis terhet levéve a sokat játszók válláról. Toman kígyótérről bedobott hármasa, blokkjai vagy Gulbe betörései és megalkuvást nem tűrő védekezése nagyon-nagyon sokat tesz a közösbe. Viszont ez a párharc a Sopronban elért győzelemmel még nem zárult le. Nagyon kell a hazai pálya – ez a szurkolókon biztosan nem fog múlni –, és nem szabad visszavinni a meccset Sopronba. Ezt itt pénteken, akár vért izzadva is le kell zárni, de

a lányok már sokszor bizonyították, hogy nem remegő lábú és kezű, elsőbálos kisasszonyok,

hanem mindenre elszánt nagybetűs sportolók. Én bízom a győzelemben, hiszek a lányokban és szeretném a bajnoki duplázást. Az egyik kezünk már a kupán, pénteken tegyük rá a másikat is és közösen emeljük magasba! Hajrá Diósgyőr!