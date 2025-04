Igaz a mondás: nehezebb megtartani

DVTK: folytatni az elődöntőset

A piros-fehérek trénerének először a tavalyi ,,érzést" hoztuk fel.

– Óriási, emlékezetes élmény volt az, hogy megszereztük egy éve az aranyérmet – mondta Völgyi Péter. – Rengeteget jelentett a klubnak, a szurkolóknak, a játékosoknak, és természetesen nekem is, egy pozitív emlék. Jó lenne újra átélni, rengeteget dolgoztunk azért, hogy újra itt legyünk a döntőben. Egy kicsit ,,más a felállás", tavaly egy vereségünk volt a bajnokságban, most pályahátránnyal megyünk bele a fináléba. Sok minden szól a Sopron mellett is, egy jól összerakott, összeszokott, rutinos csapat, szóval még értékesebb lenne, ha náluk győznénk, márpedig egyszer legalább kellene. A célunk egyrészt az, hogy részben feledtessük a nem túl jól sikerült nemzetközi szereplésünket, és megpróbáljuk feltenni azt a bizonyos pontot az ,,i" betűre.

A duplázás, hogy ismét a DVTK-é lenne a dicsőség, zsinórban másodszor is a bajnokság, történelmi lenne....

– Ahhoz, hogy a végén mi ünnepelhessünk, sok mindennek össze kell jönnie – tette hozzá Völgyi Péter. – Szeretnénk ott folytatni, ahol az elődöntőben abbahagytuk, kell ugyanaz az agresszív, határozott védekezés, a jó külső dobószázalék, azok megfelelő előkészítése, a Pécs ellen nagyon szépen alkalmazkodtunk bizonyos helyzetekhez. Aztán mindig lényeges a lepattanó párharc, hogy miként szedjük a labdákat, illetve az, hogy a Sopron kulcsjátékosainak őrzését, kikapcsolását hogyan tudjuk megoldani. A Magyar Kupa negyeddöntőjében le tudtuk őket győzni, akkor nem sokkal Karácsony után voltunk, igazából nem tudtuk pontosan, milyen lesz a játék ritmusa, a nagy tét mellett, nekünk jött ki jobban a lépés. A Sopron hosszú idő óta a magyar női kosárlabdázás meghatározó klubja, a velük való mérkőzések mindig kiemeltek, és ha sikerül nyerni ellenük, akkor az élmény, nem csak nekünk, a szurkolóinknak is. Szóval óriási csata várható, mindenki ki fogja magából hozni a maximumot. Nem mondom, hogy tavaly könnyű volt bajnoknak lenni, de az a mondás, hogy valamit nehezebb megtartani, mint megszerezni, azonban nekünk ez a célunk. Bajnokként az egész bajnokság során kiemelt figyelmet kaptunk az ellenfelektől, hiszen ki más ellen dicsőség nyerni, mint az aktuális aranyérmes ellen... Volt, amikor ez a puszta tény zavart minket, volt, hogy segített, nem szabad, hogy a döntőben előbbi előforduljon.