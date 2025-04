Néggyel vitték el a hármat a zöld-fehérek (fotók)

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – ETO FC Győr 2–4 (1–3)

Diósgyőr. V.: Pintér Cs. (Vígh-Tarsonyi, Rózsa).

DVTK: Simon – Gera, Chorbadzhiyski, Bárdos, Sanicanin – Vallejo – Acolatese, Holdampf, Tiéhi, Pozeg Vancas – Edomwonyi. Vezetőedző: Valdas Dambrauskas.

Győr: Petrás – Bíró, Heitor, Krpic, Vianna – Ouro, Vitális – Bumba, Gavric, Bánáti – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Csere: Bíró helyett Szépe az 59., Sanicanin helyett Szakos a 65., Holdampf helyett Klimovich a 65., Bánáti helyett Diarra a 78., Gavric helyett Njie a 78., Tiéhi helyett Rakonjac a 78., Ouro helyett Beqja a 88., Benbouali helyett Bitri a 88., Pozeg Vancas helyett Benkő a 90., Gera helyett Kállai K. a 90. percben.

Gólszerző: Bánáti (0–1) a 8., Bumba (0–2) a 19., Gera (1–2) a 30., Vitális (1–3) a 40., Edomwonyi (2–3) a 67., Ouro (2–4) a 86. percben.

Valdas Dambrauskas: – Gratulálok a Győrnek, megérdemelték a 3 pontot. Nehéz úgy kiemelni bármi pozitívumot is az első félidőben, hogy 3-1-es hátrányba kerültünk, hogy itthon kapunk három gólt, elsősorban a saját hibáink miatt. Tudtuk, mit játszik az ellenfél, mégsem tudtuk megfelelően lereagálni a különböző szituációkat. A második félidőért jár az elismerés, mert nem adtuk fel a legutolsó pillanatig. Bizonyos helyzetekben szerencsénk is volt, mert ellenfelünk hamarabb is lezárhatta volna a mérkőzést, de 2-4 után is volt helyzetünk, mentünk, hajtottunk a végéig. Összefoglalva a mai találkozót: a jobbik csapat győzött, amelyik csapat négy gólt kap, annak a csapatnak nem lehetnek nagy elvárásai a mérkőzéstől.

Borbély Balázs: – Bár minden NB I-es mérkőzés ilyen színvonalú lenne, a semleges nézők biztosan jól szórakoztak, mert jó minőségű teljesítményt láthattak mind a két oldalról. Úgy gondolom, megérdemeltük a győzelmet, mert az első félidőt uraltuk. A második félidő elejével kapcsolatban van egy kis hiányérzetem, le kellett volna zárni hamarabb a meccset. Féltem is amiatt, hogy a sok kihagyott helyzet megbosszulja magát, jött is a Diósgyőr gólja, a helyzetei, de mi is veszélyesek maradtunk. Jól védekeztünk, a kapusunk is jó teljesítményt nyújtott, jó kontrákat vezettünk, a slusszpoén pedig egy gyönyörű egyéni akció után jött.