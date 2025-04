Dambrauskas szerint jó volt nézni a felvételeket

DVTK: a fejlődésnek nincs határa

– Mindig jó érzés gólt lőni a hajrában, megfordítani a mérkőzést, és nyerni, de ne feledjük, a Kecskemét ellen is csak három pontot szereztünk – mondta Valdas Dambrauskas, a DVTK vezetőedzője. – Továbbra is állítom, a fejlődésnek nincs határa, bármennyi is a mérkőzés végeredménye, a következő héten mindig ki kell menni az edzőpályára, és folytatni kell a munkát. Az ETO kerete erős, élvezetes támadófocit játszanak, jó volt nézni a felvételeket róluk a felkészülés során. A mért adatok is alátámasztják, hogy az edzőjük jó munkát végez. De minden csapatnak megvannak a gyengéi, nekik és nekünk is. A heti munka során éppen ezért az a legfontosabb feladat, hogy felkészüljünk az ellenfél gyenge pontjainak kihasználására, a saját problémáinkat pedig igyekezzünk a lehető leginkább kijavítani – magyarázta a vezetőedző.