„Gyerekként volt egy kis csibészes szokásom”

Kassai Patrik, a 22 éves borsodivánkai labdarúgó, a felnőtt csapat csapatkapitány-helyettese és az U19-es együttes edzője, nemcsak a pályán mutat példát, hanem a húsvéti hagyományok ápolásában is. A közelgő ünnep kapcsán megosztotta, számára mit jelent a húsvét, és hogyan telnek ilyenkor a napjai.

Nyugi lányok nem hervadtok el!

Fotó: Borsodivánka SE

A Borsodivánka védőjének húsvéti körútja

Mivel elég nagy a családunk, ilyenkor nemcsak Barcikára látogatunk el, hanem minden évben útba ejtjük Szirmabesenyőt is, ahol a nagymamám él. Amíg a dédimama élt, Sajókeresztúr is a húsvéti körutunk része volt, ezek az utak évek óta a húsvéti hagyományaink szerves részei. A családtagokon kívül a szomszédokat is mindig meglocsolom, hiszen ők is megérdemlik, hogy el ne hervadjanak! Emellett minden évben meglátogatom a barátnőmet is, valamint az édesanyját és a testvérét. Az utóbbi időben már egyedül járom végig ezeket a helyeket, amikor az időm engedi, de gyerekként ez még másképp volt, nagypapámmal és keresztapukámmal közösen indultunk locsolni, ez nagyon kedves emlék számomra.

Kimondottan kedvenc húsvéti ételem nincs, de mindenhol szívesen megkóstolom azt, amivel megkínálnak. Ha egyet mondanom kéne, akkor az a sárgatúró. A húsvétot azért is szeretem, mert ilyenkor lehetőségem van olyan rokonokat is meglátogatni, akikkel év közben ritkábban találkozom. Gyerekként pedig volt egy kis csibészes szokásom is, ha az idősebbek megmondták, hova locsoljak, én szándékosan máshova fújtam a kölnit, csak hogy egy kicsit megvicceljem őket. Ez mindig vidám pillanatokat okozott, és hozzátartozott a húsvét jó hangulatához.