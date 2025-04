Az Arsenal sztárjai ellen is pályára lépett a borsodi futballikon

Bánja, hogy eljött

Irhás Ignác igazán nagy legendának számít Bőcsön. A 40 esztendős középpályás – aki mostanság belső védőt játszik – 2009 augusztusa, illetve 2013 augusztusa között 45 élvonalbeli összecsapáson szerepelt, és 3 gólt szerzett.

– Tóth László még kölyökként hozott Bőcsre, 17 évesen kerültem fel a felnőtt csapathoz, amellyel megnyertük az NB III-as bajnokságot – nyilatkozta. – Ezt követően több éven át a másodosztályban szerepeltünk, és rengeteg szép emléket őrzök ebből az időszakból. A pályafutásom csúcsa ezután következett, amikor Szombathelyre igazoltam, és 43 NB I-es mérkőzésen léptem pályára. A bajnoki találkozók és az Európa-liga selejtezők mellett edzőmeccseken olyan csapat ellen is játszhattam, mint az Arsenal, olyan klasszisokkal szemben, mint Van Persie, Sagna, Bendtner, Arshavin vagy Gallas. Két évet töltöttem ott, és a mai napig bánom, hogy eljöttem, de meg voltak az okai. 2019-ben tértem vissza Bőcsre, azóta is itt vagyok. 40 évesen már elgondolkodik az ember, meddig maradhat még a pályán, de Zsiga Gyula mesterem mindig azt mondja: csak akkor vonulhatok vissza, ha ő is nyugdíjba megy.

Bőcs KSC támadó Szabó István képünkön kétszer is örülhetett Fotó: Ráski Gergő

A szívéhez nőtt

Szabó István, a BKSC 22 esztendős labdarúgója pillanatnyilag 15 találatnál tart a Hernád-partiak színeiben.

– Öt éves korom óta Bőcsön focizom, és azóta is itt vagyok – vágott bele. – Jelenleg a helyi sörgyárban dolgozom, így a labdarúgás már inkább hobbinak számít. Célként azt tűzném ki, hogy stabilan tudjak szerepelni majd megyei első osztályban, de jelenleg most az a legfontosabb a számomra, hogy minél több góllal segítsem a csapatot.

Ezt követően ismét Zsiga Gyula vette át a szót.

– Felnőtt szinten Mádon és Bőcsön edzősködtem, de 2017 óta ismét itt vagyok, ami számomra valóban az otthont jelenti. Itt nőttem fel, a családi házunk közvetlenül a pálya mellett áll, ide jártam le focizni gyerekként is. Nem csak játékosként és edzőként, hanem a gyerekkori emlékek miatt is különleges hely számomra Bőcs, ami a szívemhez nőtt – hangsúlyozta. A BKSC a tabella második helyén áll.