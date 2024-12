Kézilabda. A női kézilabda-válogatott úgy kezdte a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot, ahogyan kell. A csoportküzdelmek után az együttes veretlenül jutott tovább a kontinenstorna következő szakaszába. A debreceni találkozókon a mieink előbb Törökországot verték hat góllal (30-24), majd a csoport rangadóján, emlékezetes estét nyújtva Svédországot hét találattal (32-25), végül pedig Észak-Macedónia legyőzése sem jelentett akadályt (29-19).

Vámos Petra az Észak-Macedónia - Magyarország meccsen, Debrecenben

Fotó: Kovács Péter



A mérkőzéseken belül ugyan voltak kisebb hullámvölgyek, de összességében az elmúlt időszakhoz képest a csapat nagyot lépett előre. Az irányító, borsodi kötődésű Vámos Petra a három összecsapáson összesen 122 percet töltött a pályán, ezalatt hét gólt szerzett.

– Észak-Macedónia ellen nehezen lendültünk játékba. Hiába voltak meg a helyzeteinket, ezekből nem szereztünk annyi gólt, amennyit kellett volna. Ezt elsősorban annak tudom be, hogy a svédek elleni rangadóba mindent beletettünk, ami egy kicsit éreztette a hatását – értékelt a csoportkör végén a válogatott alapembere, akinek az ózdi Lóci DSE-ben kezdődött a pályafutása. – A második félidőben viszont hamar szerettük volna döntésre vinni a dolgot, mert egy ilyen hosszú tornán annak is lehet jelentősége, hogy mérkőzéseken belül hogy tudjuk beosztani az energiánkat. Szerencsére ez sikerült, nagyon boldogok vagyunk, hogy villámrajtot vettünk az Eb-n.

Vámos Petra: tudatosan haladunk

A magyar válogatott számára ugyan már véget ért a csoportkör, kedden és szerdán azonban még több mérkőzést is játszanak a csapatok. Egyelőre tehát a középdöntőbeli ellenfelek csupán részben ismertek. Az már biztos, hogy pénteken Lengyelországgal, jövő héten kedden pedig az olimpiai ezüstérmes és világbajnoki címvédő Franciaországgal találkozik a magyar válogatott. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a középdöntőt csütörtökön Montenegró ellen kezdik meg a mieink.

– Nyilván nevezhetjük az eddigieket álomszerű kezdésnek – folytatta Vámos Petra. – Ugyanakkor attól, hogy nyertünk három mérkőzést, még nem értünk el semmit. Helyén kell, és helyén is tudjuk kezelni a dolgokat. Tudatosan haladunk a céljaink felé, erről az útról egy pillanatra sem szabad letérnünk. Büszke vagyok a csapatra. Sokat fejlődtünk abból a szempontból, hogyha kell, akkor tudunk magunkon egyet kapcsolni. Sikerül megrázni magunkat, és magasabb szinten kézilabdázni. Ennek így kell folytatódnia a középdöntőben is, ebben az esetben ezen az Európa-bajnokságon sokáig juthatunk. ME