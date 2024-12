Az esztendő utolsó murvás raliversenye következik. Bajnoki pontokat ugyan már nem osztanak, a Mikulás Rally azonban december első hétvégéjén továbbra is nagy népszerűségnek örvend. Nem csupán a nézők, hanem a versenyzők körében is. Ki lehet fújni a gőzt, a stoppert sem kell feltétlenül nézni, lehet szórakozni és szórakoztatni. A nevezési időszak lejárt, a vasárnapi gyorsasági szakaszoknak közel félszáz páros vág majd neki. A pályák széléről is érdemes lesz figyelni az eseményeket, hiszen a hazai bajnokságban szereplő csúcskategóriás autóból több mint tíz darab áll rajtvonal mögé.

Turán és Klausz

Jó nevű versenyzőkben sem lesz hiány: a hazai élvonalból többek között Klausz Kristóf, Kovács Antal, László Martin, Ollé Sasa, Osváth Péter, Puskádi János, Vida Szabolcs és a szezonzáró Zemplén Rallytól távol maradt Turán Frigyes is leadta nevezését.