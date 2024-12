Az NB I-es női bajnokság 10. fordulója keretében ma este DVTK Hun-Therm – Tarr KSC Szekszárd találkozót rendeznek, a nézők 18 órától a DVTK Arénájában bíztathatják kedvenceiket. Völgyi Pétert, a diósgyőriek vezetőedzőjét először az egész magyar sportsajtó „dobásával” szembesítettük: ugyanis valamennyi elektronikus és írott orgánum azon csemegézett, hogy csapata Sopronban elveszítette veretlenségét, amelynek gyakorlatilag nincs jelentősége...

– Ez megítélés kérdése – jegyezte meg a mester, majd hozzátette: – Nyerni mindig jó, főleg Sopronban, mert ez mindig bónuszt jelent, de mi csapatszinten nem voltunk olyan állapotban, amilyenben kellett volna lennünk. Fel kellett dolgoznunk az Euroligából való kiesésünket, azt, hogy szerencsétlen időszakban vagyunk. Többen kiestek a rotációból, közben a bajnokság sokkal kiegyenlítettebb, mint az várható volt, az eredmények is ezt a tételt támasztják alá. A veretlenség abból a szempontból elsődleges, hogy ki és hol végez az alapszakaszban.

A szövetségi kapitányként is funkcionáló trénernek szóba hoztuk az „őrült” mennyiségű utazást és az ennek nyomán törvényszerűen bekövetkező elfáradást, hiszen erről árulkodott a Sopronban bemutatott 22–10-es negyedik negyed.

– Utóbbinak két oka volt – felelt a szakember. – Az egyik valóban az, hogy fizikálisan elfáradtunk, aztán kevesen voltunk, végül a házigazdák hibákra kényszerítettek minket és ezek eddig nem jellemezték a játékunkat. Vezettünk Olaszországban és vezettünk Spanyolországban is, a záró felvonásokban viszont rendre elfogyott az erőnk, most az a feladatunk, hogy ezen okosan változtassunk.

Rangadó után rangadó jön, de már itthoni – céloztunk a Szekszárd elleni mérkőzésre és a szakvezetőtől arra is választ kértünk, hogy mi kell a hőn áhított győzelem megszületéséhez.

– A Tolna vármegyei alakulat kétarcú csapat – közölte Völgyi Péter. – Ötös center nélkül kosárlabdáznak, agresszíven védekeznek, egész pályán létámadnak, a három pontos vonal mögül is veszélyesek, ezért üldöznünk kell őket a külső dobásaik elkerülése érdekében. Tanítványaimtól okos kosárlabdát kérek: használják ki, hogy magasabb sorunk van a gyűrű alatt, itthon domináljanak, élvezzék közönségünk várható támogatását. A pillanatnyi forma dönthet és az, hogy a Szekszárd idegenben kicsit gyengébb, mint hazai környezetben.

A diósgyőrieknél a maródiak listáján lévők közül Lelik játékára van esély, Aho N és Tomán azonban nem szerepelhet.



Kosárlabda: változás az EK-programban

A diósgyőriek Európa Kupa ellenfele, az izraeli Elitzur Ramla lemondott a pályaválasztói jogáról, így mindkét találkozó a DVTK Arénában lesz.

Női Európa Kupa, play-off, 1. kör

1. mérkőzés, december 17., kedd, DVTK Aréna, 18.00: Elitzur Ramla – DVTK Hun-Therm.

2. mérkőzés, december 19., csütörtök, DVTK Aréna, 18.00: DVTK Hun-Therm – Elitzur Ramla



A bajnokság állása

1. Serco UNI Győr 9 8 1 831–575 17

2. DVTK Hun-Therm 9 8 1 718–427 17

3. Tarr KSC Szekszárd 9 8 1 783–627 17

4. NKA Universitas Pécs 9 7 2 720–573 16

5. Sopron Basket 9 7 2 742–475 16

6. Vasas Akadémia 9 5 4 592–618 13

7. TFSE-MTK 9 4 5 626–609 13

8. E.ON ELTE BEAC 10 3 7 662–774 13

9. Dávid Kornél KA 10 3 7 708–829 13

10. BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 9 1 8 513–737 10

11. VBW Cekk Cegléd 9 1 8 459–715 10

12. Soproni Darazsak 9 – 9 432–827 9