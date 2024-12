Ezúttal is lesz Mikulás napján futóverseny Miskolc belvárosában: 2024. december 5-én, csütörtökön 14 órától több mint kétezer középiskolás teljesíti majd az 1800 méteres távot a Mikulás futáson, a Szent István tér-Széchenyi u.- Szemere u.- Kazinczy u.- Hősök tere-Déryné u.- Széchenyi u.-Szent István tér útvonalon.

Az idén is lesz Miskolc belvárosában Mikulás futás

Fotó: Bujdos Tibor

A Rotary Club Miskolc szervezésében ez lesz a 14. ilyen verseny, amelynek keretében közel 2 millió forint értékű ajándék talál gazdára a résztvevők, és az általuk képviselt oktatási intézmények között.

Mikulás futás: csúcsdöntés

Az idén 10 középfokú iskola diákjai állnak rajthoz, a több ezres tömeg Mikulás sapkában halad majd végig az útvonalon, és a fordulónál, vagyis a Hősök terén minden résztvevő egy Mikulás tallért kap, amelyet a célban elhelyezett, az iskolák neveit tartalmazó gyűjtőkbe kell beletenni, minden diáknak abba, amelyik oktatási intézménynek a tanulója. A versenyt az az iskola nyeri, amelyiknek a legtöbb tallérja gyűlik össze.

A Rotary Club Miskolc a tagjaik, és cégek felajánlásának köszönhetően, közel 2 millió forint értékű tárgynyereményt osztanak ki a Mercedes-Rotary Mikulás futás nevet viselő eseményen.

Az iskolák sportszer utalványokat kapnak, a futók közül többen szintén nyereményhez jutnak. A rajt előtt mindenki Mikulás sapkát vehet át, ezek mindegyikében lesz egy-egy tombolaszelvény, és aki szerencsés, az ajándéktárgyat nyer a soroláson.

– Az előzetes jelentkezési adatok jelen pillanatban azt mutatják, hogy több mint 2700 középiskolás áll rajthoz, ami számunkra azért jelentőségteljes szám, mert tavaly 2690 induló volt, így az akkor felállított részvételi csúcs megdöntése már most biztosnak látszik – mondta Kovács Attila, a rendezvény főszervezője. – A hivatalos résztvevők mellett, a DVTK több mint 50 sportolója is részt vesz az eseményen, hogy jelenlétükkel is segítsenek felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, a sportolás fontosságára. Ezúton is köszönjük nekik, és nem utolsósorban a miskolci vállalkozásoknak azt, hogy évről évre mellénk állnak, egyre nagyobb számban. Természetesen a középiskolák vezetőinek, tanárainak is köszönjük az együttműködést, azt, hogy segítenek abban, hogy országban egyedülálló Mikulás sapkás középiskolai futóversenyt immár a 14. alkalommal meg tudjuk szervezni.