Arcát, és az állát

A hatodik csatára (75 kg, nagyközépsúly) egyrészt a görög Theocharis Tsaousidis vonult be a ringhez, illetőleg a magyar Gémes Levente, aki nagy üdvrivalgásban részesült. A korábban baleset miatt két évet kihagyó ,,hellén" nagy tervekkel érkezett, de a 19 éves honi bunyósnak (aki többek között 2023 decemberében felnőtt magyar bajnok lett) is voltak elképzelései, hogyan, milyen boksszal kellene tovább lépni. A szegediek üdvöskéje püfölte ellenfelét rendesen, de a görög is őt, amikor arra lehetősége nyílt, komoly energiák mozogtak mindkét oldalon. Izgatottan várta mindenki az eredményt, végül a magyar "el Zorro" (ez a beceneve) egyhangú pontozással nyerte a meccset.

Az est utolsó összecsapása, mondhatni fénypontja a celeb női könnyűsúlyú csata volt a román Giulia Anghelescu, és a magyar Berki Mazsi Renáta között. A hazájában rádiós műsorvezetőként, televíziós műsorok szereplőjeként, színésznőként, valamint tartalomkészítőként ismert Anghelescu számára nem nézett ki könnyű csata, hiszen Berki a celeb boxban nagyobb rutinnal rendelkezik. Eredetileg négyszer másfél percre tervezték a mérkőzést, Berki azonnal támadólag lépett fel, jobbal keményen arcon, állon találta riválisát, aki megszédült, és jelezte, hogy nem tudja folytatni a meccset. Aztán el is sírta magát, azaz technikai KO-val idejekorán vége lett ennek a várt ütközetnek.

A negyeddöntők ezzel befejeződtek, folytatás a következő vasárnap, december 8-án az elődöntőkkel. ÉM