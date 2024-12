December első vasárnapján immár a negyedik gálát rendezik meg a Hell Boxing Kings keretében, Miskolcon, a DVTK Arénában. Ez a mostani lesz az utolsó negyeddöntős nap, azok után, hogy az elmúlt három hét végén 21 versenyző már bejutott a legjobb négy közé, köztük nyolc magyar.

A női celeb bunyóban a születésnapját nemrég ünneplő Giulia Anghelescu lesz a Hell Boxing Kings egyik fellépője vasárnap

Hell Boxing Kings: hét kategóriában

A Hell Boxing Kings keretében négy sportolói és három celeb súlycsoportban zajlanak a küzdelmek, és mind a hét kategória győztese fejenként 100 ezer amerikai dollárral lesz gazdagabb, az 1 millió dollár összdíjazású ökölvívó gálasorozat zárónapján.

A sportolói mezőnyben eddig hat magyar bunyós nyerte meg a negyeddöntős meccsét, 60 kg-ban Csiki Róbert és Kovács Kruzító Armand, de mivel ők az elődöntőben nem azonos ágra kerültek, így csak a fináléban találkozhatnak. 91 kg-ban is két magyar érdekelt a legjobb négy között, de nekik nem volt szerencséjük, nem kerülték el egymást az elődöntőben, ami azt is jelenti, hogy mivel Kiss Levente – Bernáth István csatát rendeznek a jövő héten, az már most biztos, hogy egy magyar döntőst láthatunk a nagy fináléban, december 22-én.

67 kg-ban csak egy magyar fiú, Buza Rafael jutott a négy közé, és ebben a súlycsoportban nem is lesz több hazánkfia.

75 kg-ban a miskolci Mester Soma is bebunyózta magát a négy közé, és lehet, hogy neki is magyar ellenfele lesz. Ugyanis a most vasárnapi, december 1-jei programban, a három magyar érdekeltségű meccs közül, sportolói 75 kg-ban rendezik az egyiket, a 18 éves szegedi Gémes Levente a 28 éves görög Theocharis Tsaousidis ellen lép szorítóba, és a meccsük győztesével harcol majd Mester Soma, a december 15-i elődöntőben.

A másik magyar érdekeltségű sportolói ökölvívás a 60 kg-osok súlycsoportjában lesz, a Tatabányai SC versenyzője, Oláh Levente a szerb Veljko Gligoric ellen meccsel: a rutin meg az évek a dél-szláv versenyző mellett szólnak, aki 27 esztendősen a nála 8 évvel fiatalabb magyar ellen lép a kötelek közé. Ha Oláh nyer, akkor ő lesz a harmadik magyar a négy között ebben a súlycsoportban, és a fináléba kerülésért Kovács Kruzító Armand ellen csatázhat.