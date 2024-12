Sopron Basket – DVTK Hun-Therm 71–66 (18–24, 15–11, 16–21, 22–10)

Sopron, 1200 néző. V.: Montgomery-Tóth C., Nagy V., Földesi.

Sopron Basket: REID 15, Laczkó, FRISKOVEC 12/6, BROOKS 16/3, MONROE 10. Csere: Varga A. 2, Böröndy 7/3, Krivacevic 7, Pavlopulu 2, Rokob. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

DVTK Hun-Therm: Aho T. 4, Kányási 12/6, Charles 10, Jovanovic 10/6, TADIC 14. Csere: Gulbe 10, Miklós M. 6, Gulbe 10, Fárbás, Tenyér. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Miklós M. (36.).

Gáspár Dávid: – Kellő keménység jellemezte a játékunkat, de sok esetben felpuhultunk, dekoncentráltak voltunk, amely azonban egy ilyen jó erőkből álló együttes ellen, mint a DVTK, törvényszerű. Büszke vagyok a csapatra, hogy többször is nyolc-kilenc pontos hátrányból visszajöttünk és végül sikerült megfordítanunk és megnyernünk a rangadót.

Völgyi Péter: – Sajnos ugyanaz a forgatókönyv valósult meg, mint az elmúlt mérkőzéseken. Az utolsó negyedben elfogytunk a szűk rotáció mellett, amelyet a jól játszó Sopron kihasznált. Bízom benne, hogy sok győzelemnek tudunk majd örülni a folytatásban és az Európa-kupában is több siker terem nekünk, mint az Euroligában. Nehéz hetünk volt, Spanyolországban léptünk pályára hét közben, egy edzéssel tudtunk csak felkészülni, de nagy szívvel küzdött a csapat. Sajnos az utolsó két-három perc egyértelműen a Soproné volt.



A képen jobbról: Jovanovic Fotó: DVTK