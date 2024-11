Aqvital FC Csákvár – Mezőkövesd Zsóry FC (Csákvár, vasárnap, 17.00)

Csertői Aurél, az MZSFC vezetőedzője: – Érdekes meccset játszottunk legutóbb a Kazincbarcikával. Három-négy meccslabdánk volt, de ezeket nem tudtuk értékesíteni. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a helyzetek kihasználásán és a védekezésünkön is javítanunk kell. Ebből a meccsből élel és halál kérdését kell csinálnunk a jó őszi pozíciónk érdekében, így be kell gyűjtenünk a három pontot. Vagyis a szezont győzelemmel akarjuk lezárni, de a pályán lesz ellenfél is. Úgynevezett brusztos és kemény mérkőzés előtt állunk.

A fürdővárosiak közül Illés B. és Krausz sérült, Cvekanov pedig eltiltott.

A Mezőkövesd várható összeállítása: Deczki – Kojnok, Zachán, Bora, Vajda S. – Posztobányi, Cseri – Bartusz, Jova, Cibla – Szalai J.