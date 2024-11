A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában az utóbbi időben megállíthatatlan a Termálfürdő FC Tiszaújváros csapata. A Tisza-parti alakulat a szeptember 1-jei, DEAC elleni vereség (1-3) óta hat győzelmet aratott, valamint két alkalommal végzett döntetlenre, így Vitelki Zoltán vezetőedző csapata a tabella harmadik helyén áll – öt pontra a listavezető Debreceni EAC, háromra a második Karcagi SE mögött. Vitelki Balázs nyilatkozott portálunknak.

Vitelki Balázs az elmúlt fordulókban több találatot is szerzett Fotó: FCT

– Azért sikerült jól az elmúlt időszakunk, mert végre kijött amiben erősek vagyunk, ez a kimagasló szakmai munka, valamint a csapat-összhang – mondta Vitelki Balázs, aki az utóbbi három összecsapáson négyszer ,,mattolta" az ellenfél kapusát. – Az edzések minősége meg van, ezen kívül minden ellenfélből alaposan felkészülünk. A videózások során megnézzük, mit játszik az aktuális rivális, milyen variációi vannak, teszem azt pontrúgások tekintetében, ehhez alakítjuk az elképzelésünket, hogy mi az ellenszere, továbbá, hogy ezen elemeket mi miképpen tudjuk használni. A keretünk nem igazán bő, nagyon ritkán fordul elő, hogy nálunk rövidebb kispaddal rendelkező csapattal játszunk, szóval vigyázni kell, hogy ne legyenek sérültek, betegek. Az összhangra még annyiban kitérnék: enélkül nem lehet elérni semmit, semmilyen csapat sportágban, kell, hogy meg legyen a kémia a játékosok között. Szerencsére az itteni ,,mag" már egy ideje együtt futballozik, és akik jönnek – például nyáron –, ketten-hárman-négyen, hamar beilleszkednek ebbe a családias közegbe. Úgy érezzük, beérni látszik az a munka, amit eddig belefektettünk, értjük, hogy mit szeretne az edzőnk – aki nem mellesleg az édesapám –, és a pályán ezt meg is valósítjuk.

Vitelki Balázs: ,,tudjuk kezelni"

Az utolsó mondattal kapcsolatban (netán, hogy van-e kivételezés) bővebben is kérdeztük Vitelki Balázst.

– Ez nem egy újkeletű helyzet, volt már ilyen Diósgyőrben is, az utánpótlásban, amikor együtt dolgoztunk – sorolta a 25 esztendős futballista. – A mi viszonyunkat úgy kell lefordítani, hogy ami mástól elég, tőlem kevés, ami másnak belefér, nekem nem fér bele. A célunk közös, mégpedig mindketten azt akarjuk, hogy a csapat sikeres legyen, ha ehhez az kell, hogy a padon üljek, akkor ott fogok, ami nemrég zsinórban meg is esett. Mi már tökéletesen tudjuk kezelni ezt a szituációt, tisztában vagyok azzal, mit miért dönt, amit maximálisan elfogadok. Neki a nehezebb mindez, én boldog vagyok, hogy vele dolgozok, függetlenül attól, hogy játszom, vagy sem.

A saját formájáról így vélekedett a középpályás.

– Az ember szeretne mindig jól játszani, most nekem is kijött a lépés, a csapattal együtt – tette hozzá. – A pozitív eredmények felszabadultságot hoznak, miután érezzük, hogy van esélyünk bárkivel szemben, az önbizalmunk is nagyobb. Ezen a szinten nagyjából hasonló képességűek a játékosok, a csapatok, minden azon múlik, hogy ki megy bele a meccsekbe nagyobb lelki töltettel.