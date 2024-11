Nincs mínuszolás

Minden futam eredménye beszámít az Európa-bajnoki pontversenybe a pilóták, a navigátorok és a csapatok esetében is, valamint az FIA ERC3 bajnokságba és az FIA ERC4 bajnokságba is.

- Ismét olyan naptárt állítottunk össze, amely tökéletes elegye a nagy múltú, és nemzetközi szempontból nagy presztízsű viadaloknak. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a Rally Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidadot először üdvözölhetjük az ERC-ben, és örülünk annak is, hogy a horvát és lengyel verseny visszatér, amivel garantált, hogy akciódús szezonunk lesz - mondta Iain Campbell, az ERC bajnokság menedzsere. - A naptárban szereplő összes rali egyedi, izgalmas kihívást kínál, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk az elkötelezett versenyrendezőkkel, hogy az Európa-bajnokság olyan sorozat legyen, amely egyaránt vonzó a versenyzők és a nézők számára.

A Rally Hungaryval kapcsolatban a verseny szervezőbizottságának elnöke fejtette ki véleményét.

- A versenyünk ezúttal második a versenynaptárban, egy hónappal később kerül rá sor, mint az idén, így talán még kevésbé kell majd szembenéznünk az időjárás okozta kihívásokkal, bár panaszra idén sem lehetett okunk - fogalmazott Őry Kornél. - Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már hatodszor láthatjuk vendégül hazánkban az Európa-bajnokság mezőnyét, amely várhatóan az idén is magas színvonalú és népes lesz. A tavaly bemutatkozó, Veszprém környéki szakaszok nagyon pozitív visszhangot keltettek a nemzetközi szövetség szakemberei és a versenyzők körében is – ez az, amire lehet építeni a jövőben. Az útvonalban nem szeretnénk jelentős változásokat végrehajtani, inkább tovább erősítenénk azt, ami az idén jól működött, vagyis a rendezést, a pályaépítést, a biztonságot – külön figyelmet fordítva a közösségépítő programokra. Egy kicsit jobban bevonnánk a Balatont is a rendezvénybe és a promócióba, május elején egy kicsit fel is vezethetnénk a turisztikai szezont a tóparton és Veszprémben is.