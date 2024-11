Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B, Piros csoport, 10. forduló:

MEAFC-Peka Bau – Dávid Kornél KA (Miskolc, Egyetemi körcsarnok, péntek, 17.00)

Váczi Péter, a MEAFC vezetőedzője: – Előzetesen nem volt benne a levegőben, hogy a legutóbbi meccsünket, Nyíregyházán megnyerjük, megnyerhetjük, de nagyon egységes játékkal tudtuk hozni a találkozót, egy olyan csapat otthonában, amelynek ez volt az első hazai veresége. Szeretnénk, ha az a pozitív sorozat, amiben vagyunk, az most pénteken sem szakadna meg. Ami nem lesz könnyű, mert az ellenfélnél több rutinos, első osztályt is megjárt kosaras található, no és egy délszláv légiós. Talán az lehet az egyik döntő faktor, hogy mennyire tudjuk használni a hosszabb kispadunkat, hogyan tudunk iramot diktálni, nem megyünk bele a játék lassításába.