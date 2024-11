A meccs legjobbja

A védőnek szóba hoztuk, hogy az utolsó előtti bajnokiján, a múlt héten kedden, a Portsmouth ellen, hazai környezetben 1-0-ra megnyert bajnokin, a csapat legjobbja lett.

– Már az is nagy boldogságot jelentett, hogy négy nyeretlen bajnoki után győzni tudtunk, de ami ezután jött, az örökre emlékezetes marad a számomra: a meccs után ugyanis a szurkolók a találkozó legjobbjának választottak, és nem mellékesen a klub szponzorai is engem láttak a legjobbnak – mondta Szűcs Kornél. – Természetesen nagyon örültem ennek, mert ez volt az első ilyen elismerésem, és ez óriási dolog, ami csodás körítéssel is jár. A meccs után felvittek a VIP részbe, több interjút is adtam, fotózáson vettem részt, mindezt ünnepi hangulatban, ugyanis mindenki nagyon boldog volt, hogy sikerült nyernünk, hogy megszakadt a rossz sorozatunk. Nagyon szép este volt a múlt hét keddi, és mivel szombaton is sikerült pontot szerezni, a Derby County vendégeként játszottunk 1-1-es döntetlent, így javítani tudtunk a bajnoki helyezésünkön.