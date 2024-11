A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola ápolja a hagyományokat és szinte állandóan mozgatja a Bodrog-parti város diákságát és felnőtt lakosságát. Ennek jegyében már kiírták szilveszteri jótékonysági futógálájukat, amelyet december 31-én, kedden 13 órától tartanak a Makovecz-téren.



Százakat várnak

– Azért siettünk a program közhírré tételével, hogy több száz embert mozgósítsunk – mondta Belicza János, a SUSI elnöke, majd hozzátette: – Mindenkire gondoltunk, ennek jegyében az 1024, a 2024 és az 5024 méteres távok közül lehet választani. Akárcsak a korábbi akcióinkon, most sem fogunk fukarkodni. Valamennyi indulónak emlékérmet adunk, megjutalmazzuk a legrutinosabb és a legfiatalabb rajthoz állót, továbbá a legötletesebb jelmezben érkező nevezőt is. A futókat és a jelenlévőket zsíros kenyérrel, teával és forralt borral kínáljuk meg, de biztos vagyok benne, hogy tekintettel az év utolsó napjára és óráira, előkerül majd néhány üveg pezsgő is a koccintáshoz. Lesz még sütivásár, játéksarok, rajzverseny a 2025-ös álmokról. Jelentkezési díjat nem kérünk, a pénzbeli adományokat viszont köszönettel elfogadjuk és a sárospataki állat menhelynek ajánljuk fel. KT



Jó tudni

Információ és nevezés: 30/448-7628 (Majoros Tamás, SUSI-ügyvezető) és 70/450-4260 (Belicza János, SUSI- elnök), e-mail: [email protected] és a SUSI Facebook oldalán.

A program

12.00-12.45: nevezés

12.45-13.00: bemelegítés

13.00: rajt

14.00: tombolasorsolás

14.15: vendéglátó parti



A képen: népszerűek a jelmezes sárospataki futógálák: felvételünk az egyik korábbi szabadidős eseményen készült. Fotó: KT