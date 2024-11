Röplabda: Extraliga, NB I Liga

Férfi Extraliga, 5. forduló:

Kecskeméti RC – MEAFC-Peka Bau 3:0 (27, 18, 17)

Kecskemét, 118 néző. V.: Mezőffy, Bibók.

Kecskemét: Török S. 2, Farkas 7, Gacs 14, Varga P. 15, Minemura 11, Kiss B. 2. Csere: Bogdán (liberó), Török Zs. (liberó), Kocsis, Dinnyés 2, Mócza. Vezetőedző: Deák Márk.

MEAFC: Kostovic 1, Dóczi 5, Dobovics 1, Árva 3, Komlósi 18, Piwowarczyk 12. Csere: Fenyvesi (liberó), Kondor (liberó), Simkó 2, Faragó 1. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Deák Márk: – Gratulálok a csapatnak! Nagyon kellett ez a három pont. Amikor betartottuk a megbeszélteket nagyon szépen játszottunk, de a legnagyobb ellenfelünk még mindig saját magunk. Ezen dolgozunk még, de örülök, hogy több játékosnak is tudtam lehetőséget adni.

Kovács Zoltán: – Az első szett jól nézett ki, volt szettlabdánk is, sajnos nem jól döntöttünk. A nyitással, és a nyitásfogadással meggyűlt a bajunk, de vissza tudtunk kapaszkodni. A következő két játszmában a fogadás továbbra is hektikus volt, ezért nehezen lehetett támadásokat építeni. Amikor visszább tudtunk volna kapaszkodni, jött egy egyéni hiba, ami felőrölt bennünket. Sajnáljuk, jól edzett a csapat egész héten, úgy éreztük, többre vagyunk hivatottak. Saját magunkat vertük meg, ekkora különbség nincs a két csapat között.