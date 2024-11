A férfi röplabda Magyar Kupa, nyolcaddöntő első mérkőzésén a MEAFC-Peka Bau, illetve a Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika találkozik az Egyetemi körcsarnokban csap össze, szerdán 19.30-tól.

A korábban, Miskolcon megrendezett röplabda bajnokin a vendég barcikaiak nyertek négy játszmában Fotó: MEAFC

Barócsi Ákos, a MEAFC szakosztályvezetője az alábbiakat jegyezte meg a felvonás előtt: – Többet reméltünk a legutóbbi bajnokin Kecskeméten, jobb játékra számítottunk. Fontos volt, hogy ezt a vereséget a hét elején kiheverjük, hogy ez mennyire sikerült, szerdán este kiderül. Az első meccset mi játsszuk itthon, ez azért számít, meg akarjuk mutatni, mi van bennünk igazából. Szeretnénk tehát jó teljesítményt nyújtani, de ez annak a csapatnak fog sikerülni, amelyik mentálisan frissebb lesz. A Barcikával már játszottunk egy meccset, ellenük kezdtük a bajnokságot. Nagyon jó mérkőzés volt, az első szettet sikerült megnyernünk, amire azért lehet építeni. Ezen a találkozón szinte telt ház volt a Körcsarnokban, reméljük, hogy hétköznap este is sokan választják ezt az eseményt szórakozás gyanánt. Mindkét csapat tisztában van azzal, hogy ezen az ágon ez lesz a legnehezebb párharc, aki ezt az akadályt veszi, az nagy valószínűséggel a négyes döntőbe is begyalogolhat.

Röplabda: a belmagassággal

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője így fogalmazott a meccsel kapcsolatban: – Az első mérkőzésünket már megvívtuk egymás ellen, az Extraliga első fordulójában, ott, akkor egy szezon eleji produkció volt mind a két csapat részéről. Azóta történtek dolgok náluk, és nálunk is, biztos, hogy nem lesz könnyű találkozó, de mint a múltkor, most is meg kell majd küzdenünk a csarnok belmagasságával. Nem vagyunk teljes kerettel, Péter B. még mindig nincs sérülés miatt, és Miklósi-Sikest is le kellett cserélni hasonló problémák miatt a MÁV Előre elleni találkozón. Bízom abban, hogy legalább az egyikük hadra fogható lesz szerda este, amennyiben nem, akkor kell valamilyen más, újabb alternatíva. Érdekes csata lesz, természetesen az a célunk most, hogy előnyt szerezzünk a visszavágóra.

A visszavágót november 27-én, szerdán 20 órától rendezik Kazincbarcikán. A csata győztese az UNI Győr-SZESE – Vidux-Szegedi RSE párharc továbbjutójával találkozik majd a negyeddöntőben.