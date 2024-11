Két fronton is érdekelt volt Hadik András és Juhász István a mögöttünk hagyott ralis-szezonban. A miskolci kettős ugyanis több futamon indult a Mitropa Kupában, és a magyar bajnokságban is. Ennek köszönhetően igazán egyik sorozatra sem tudtak nagy hangsúlyt fektetni, ezért az éves összetettben nem lehetett reális esélyük a jó helyezések megszerzésére. Ugyanakkor részsikereket értek el, hazai és nemzetközi szinten is álltak idén a dobogón.