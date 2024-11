Így értlékelték az edzők a vasárnapi DVTK - Fehérvár FC mérkőzést:

Vladimir Radenkovic: – Ez a meccs nem igazán rólunk szólt, sokkal inkább a szurkolókról, hiszen szárnyakat adtak nekünk, olyan érzelmeket kaptunk a lelátóról, ami repített bennünket a győzelemre. Az ilyen meccsnek az a pszichológiája, hogy amelyik csapat hátrányba kerül, annak mennie kell a győzelemért, a gólért, hogy egyenlíteni tudjon, így azt lehet érezni, hogy ők támadnak. Azonban mi is sok helyzetet alakítottunk ki, meg szerettük volna duplázni az előnyt, elég csak gondolni Acolatse, vagy Bényei helyzetére. Mindent egybe véve az 1-0 reális, ám a kollégámnak is igaza van, ők is közel álltak ahhoz, hogy egyenlítsenek, de megérdemeltük a győzelmet. Nincs eufória, kritikus szemmel nézzük a dolgokat, ki fogjuk venni ebből a meccsből is a negatívumokat, és a pozitívumokat. Meccsről meccsre, napról napra haladunk előre. A bajnokság egy maraton, még nem vagyunk ennek a maratonnak a felénél sem, sok meccs van hátra, korai lenne dobogóról, bármi hasonlóról beszélni.

Pető Tamás: – Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, hiszen már a negyedik percben hátrányba kerültünk. A Diósgyőr sikeresen megtartotta az előnyét, azonban a második félidő alapján minimum egy pontot megérdemeltünk volna. Volt Gradisarnak egy nagyon nagy helyzete, igaz, a Diósgyőrnek is voltak lehetőségei. Mindent megtettünk, csak dicséret illeti a játékosokat. A hozzáállás rendben volt ezúttal is, a játékosok a 93. percig küzdöttek, szerették volna megfordítani a mérkőzést.