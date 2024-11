A magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a hét végén nem csak az NB I-ben, hanem az NB II-ben sem rendeznek bajnoki fordulót. Az ősszel ez már a harmadik ilyen jellegű szünet, az első alkalommal még játszott edzőmeccset a – jelenlegi listavezető – Kolorcity Kazincbarcika SC csapata, a másodiknál nem – és most sem fog.

– Kedden délután 2-től tréningeztünk, szerdán 11-től, és csütörtökön, valamint pénteken is ebben az időben tartunk majd foglalkozást – nyilatkozta Erős Gábor, az észak-borsodiak vezetőedzője. – A szombati, a vasárnapi, és a hétfői napot a játékosok megkapjának pihenőnek, ami szükséges, és majd jövő kedden délután folytatjuk a munkát. Most nem indokolja semmi, hogy edzőmeccset játszunk, a kevesebb néha több. Nem vagyunk túl sokan, el szeretnénk kerülni, hogy netán esetleg valaki megsérüljön, és van, aki a fiatalok közül nincs most itt velünk. Az őszi szezonból még van hátra két nagyon fontos rangadó, melyeken szeretnénk hasonlóan eredményesek lenni, mint eddig,

A bajnokság november 24-én folytatódik, akkor, vasárnap 13 órától a mezőkövesdiek vendége lesz a Barcika.