Röplabda: Extraliga, NB I Liga

Férfi Extraliga, alapszakasz, 6. forduló:



Vidux-Szegedi RSE – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika (Szeged, vasárnap, 18.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Szerdán megnyertük Miskolcon a kupa nyolcaddöntő első felvonását, igazából még foghíjasan. Hiszen még Péter B.-re nem számíthattunk, és Miklósi-Sikes sem volt százszázalékos, tehát emiatt különösen örültünk a jó eredménynek. A nyitásaink megfelelőek voltak, ebből kifolyólag a blokk-, és a mezőnyvédekezés is hatékonyabbá vált. Hasonló jellegű szervákkal kell operálnunk Szegeden is, és akkor könnyebb lehet a meccs. Papíron esélyesebbek vagyunk, mint a házigazda, de ezt a pályán be is kell bizonyítanunk.