A magyar női kosárlabda válogatott Európa-bajnoki selejtező mérkőzést játszott csütörtökön este, a helyszín Miskolc, a DVTK Aréna volt. A Völgyi Péter szövetségi kapitány által irányított gárda a B-csoport 3. fordulójában Bulgária ellen lépett pályára. A nemzeti együttesben két DVTK Hun-Therm játékos is helyet kapott, Lelik Réka és Kányási Veronika (a kerettel készülő további két diósgyőri játékos, Aho Nina és Miklós Melinda neve nem került be a meccs jegyzőkönyvébe).

A magyar női kosárlabda válogatott a kezdés előtt

Fotó: FIBA

Női kosárlabda válogatott: jó kezdés után

A duplán hazai játékosok közül Lelik a kezdőben kapott helyet, és a 3. percben megszerezte első találatát a meccsen. Előtte a magyar együttes jó nyitása (6-0) után felzárkózott a vendég gárda (6-5), még mielőtt bárki is korán eltemette volna őket. Ám amikor a másik diósgyőri játékos, Kányási pályára lépett, a 6. percben, már 10 pont volt a két csapat között (19-9). A bolgár együttesből a honosított Hillsman semlegesítése okozott gondot hazai oldalon (19-14), és mivel a dobások már nem voltak olyan pontosak a fehér mezeseknél, mint a meccs elején, Bulgária felzárkózott (23-20).

A második negyed elején is hiányzott a hazai csapatból a lendület, és Hillsman egyenlítése után (25-25), Hristova találatával a vezetést is átvették a vendégek (25-27). A török Besiktas klasszisa, Hillsman remekül játszott, 15 perc játékidőnél már 16 pontnál tartott, nem tudtak rajta eredményesen védekezni a mieink. És a csapatvédekezés sem volt megfelelő, rövid időn belül hiába kért kétszer is időt hazaiak szövetségi kapitánya. A dobások pedig… Mivel hét perc alatt mindössze négy hazai egység született a második játékrészben, nagyon elment a piros dresszes csapat (28-45). Lelik hármasa után reménykedett a publikum a feltámadásban, de G. Ivanova ugyanilyennel válaszolt, majd a játékrész végén Konstantinova is bezúzott, egy dudaszós, demoralizáló hármast (33-51). Ilyen fejleményekre a meccs előtt aligha számított bárki is.

Bolgár hármasok

A térfélcsere után Juhász D. és Határ jól dolgozott támadásban a palánk alatt, de a vendégek triplákkal húzták vissza a magyar együttest (41-57). A bolgárok távoli kísérletei, ha nem is mindig, de csak célba éregettek. A 26. percben Hillmané landolt a gyűrűben (43-60), és mivel a házigazdának az első öt percben mutatott lendületes játékát nem sikerült visszahoznia, az idő múlása a vendégeknek dolgozott. A 27. percben Hristova újabb hármast hintett (44-63), ami után időt kért Völgyi Péter. Nem sokkal később 21-re nőtt a két csapat közötti különbség (44-65), ami a negyed végére 15-re ment le (51-66).

A záró játékrész elején kemény védekezést láthattuk a magyar válogatottól, illetve azt, hogy Juhász D. messze a csapatátlag felett teljesített. A 34. percben benézett 10 alá a fehér mezes csapat (61-70), ám Kontantinova erre egy triplával válaszolt (61-73). Aztán Studer hármasát követően időt kértek a vendégek, és sikerült levegőhöz jutniuk. A visszatérés után pedig a kulcsnak látszó pillanatokban pontatlanok voltak a magyar passzok, dobások (64-75). Mivel ezen a napon nagyon sok volt a halvány teljesítmény a házigazdáknál, óriási meglepetésre az első két fordulóban nyeretlen bolgárok győzni tudtak.

A meccs magyar pozitívuma a szurkolótábor volt, a közönségen nem múlott semmi ezen az estén.