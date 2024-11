Így értékelték a vezetőedzők a szombati Diósgyőri VTK - Debreceni VSC (3-1) mérkőzést:

Vladimir Radenkovic: – Nagyon kemény meccs játszottunk, de előzetesen is erre számítottunk. Tudtuk, hogy a Debrecen jó csapat, azért jönnek, hogy az életükért harcoljanak. Nekünk magunkkal kellett harcolni, hogy megmutassuk a saját minőségünket. Ez sikerült, voltak nehéz pillanatok, de a lelátóról érkező szurkolás, az énekek átsegítettek bennünket ezek a szakaszon. Onnan, hogy a cserék bejöttek, rendben lett minden. Elértük, amit szerettünk volna, ezt meg is érdemeltük. A stábbal jól felkészítettük a csapatot, ehhez kellettek a játékosok, akik nagyon motiváltan léptek pályára, az elsőtől az utolsó percig koncentráltak, és úgy zárjuk a napot, hogy a 3. helyen állunk. Természetesen az ellenfél is ott volt a pályán, de nem helyeztek nagy nyomást ránk, egy az egy elleni párharcok alig voltak. Üres területek voltak számunkra, hagytak bennünket játszani, ettől egyre bátrabbak lettünk, az első félidőt végig kontrolláltuk. Örülök, hogy a legutóbbi találkozót teljesen elfelejtettük, csak erre a meccsre koncentráltunk, semmi zavaró tényező nem volt. Nagyon fontos győzelmet arattunk. Nem szabad, hogy az eufória hatalmába kerítsen minket, jó eredmények vannak, van okunk ünnepelni, de hétfőtől már ismét a munkáé lesz a főszerep.

Nestor El Maestro: – A pontrúgások, a szögletek, a szabadrúgások jelenleg kivégeznek minket. Ezek fontos elemei a futballnak, ezeket muszáj redukálni. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, nem volt egy rossz mérkőzés, játék. A második félidőben jó kombinációkat vezettünk, és az első félidőben, 0-0-nál voltak helyzeteink. Folytatjuk a munkát, ami, remélem, előbb-utóbb pontokat fog eredményezni. Folyamatosan keményen kell edzeni, hinni magunkban, a játékosoknak egymásban. Meg kell találni a leghatékonyabb módját a játékunknak. Nem vagyunk túl messze a biztonságos zónától, küzdünk, szeretnénk győzni, előbb-utóbb sikerülni fog. Egy hosszú folyamat, egy nehéz szezon lesz számunkra.