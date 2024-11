Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett zajlott le a Mini Racing Challenge és a Winter Race Cup. Az amatőr ralisok körében rendkívül kedvelt bajnokságok legjobbjait Sajószentpéteren díjazták. Az eseményen legendás versenyzők is részt vettek: ott volt a díjátadók között Hadik András, korábbi négyszeres, Turi Tamás egyszeres magyar bajnok versenyző. A rendezők meghívását elfogadta Papp György, kétszeres Európa bajnok navigátor, valamint Vojcsik “Golyó” Ferenc is, aki szakmai tanácsokkal folyamatosan ellátja azokat a fiatalokat, akik most ismerkednek meg a sportág alapjaival.

Wartburgos bajnok

Az eseményen először a Winter Race Cup legjobbjai kapták meg a jól megérdemelt serlegeket. A bajnokság négy versenyből állt, amelyből hármat Magyarországon, egyet pedig Szlovákiában rendeztek meg. A szlalom futamokból álló értékelésben azok vehettek részt, akik legalább két eseményen gyűjtötték a pontokat. A mezőny Igriciben, Szilvásváradon és Jolvsván találkozott egymással, egy verseny pedig egy áruházi parkolóban rendeztek meg. Az éves összetettben az évtizedek óta Wartburggal versenyző Hajtós Péter végzett az élen, akinek a futamokon a fia navigált.

- Fantasztikus élmény volt apa mellett ülni, és testközelből megélni a bajnokságot - mondta ifj. Hajtós Péter. - Bízom benne, hogy eljön az idő, amikor majd nem én, hanem ő ül majd mellettem. Ebből a szempontból még lesz dolgom, hiszen ehhez be kell töltenem a 18. életévemet és meg kell szereznem a jogosítványt. A mostani szép siker azonban motivál, remélem néhány éven belül ez is eljön majd.



Vadmagyar a leggyorsabb



A Mini Racing Challenge ebben a 2024-es esztendőben hat futamból állt, az újonnan létrehozott sorozatnak ez volt a második kiírása. Négy versenyt aszfalton bonyolítottak le, egyet murván, egyet pedig vegyes talaljon rendeztek meg. Szinte az összes kategóriában kiélezett küzdelem zajlott még a szezonzárón is, abszolútban végül Vadmagyar és Bodnár Attila győzött, akik Subaruval versenyeztek az MRC-ben.



Gyorsan neveztek



- A résztvevők által tanúsított érdeklődés jelenti számunkra a legjobb visszaigazolást - tette hozzá Juhász István, aki három futamot rendezett az idei bajnokságban. Sajókazán tizenkét perc alatt fogyott el a száz nevezői hely, Parasznyán pedig a versenyzők ezt is felül tudták múlni, csupán hét perc alatt telt be az összes hely. Fontos volt, hogy legendás helyszínekre vigyük el az amatőröket, akik jó szívvel fogadták a bózsvai, a parasznyai vagy éppen a sajókazai hétvégét. Bízom benne, hogy a lendületünk és a ralisok érdeklődése az MRC iránt megmarad a 2025-ös évben is.

