2023-ban igazolt a Mezőkeresztes VSE gárdájához

Dávid Ferencnek az NB III-ig sikerült eljutnia, összesen (eddig) 34 harmadosztályú mérkőzés van a lábában.

– Lehetne, lehetett volna ez a szám több is, de az a három év szünet nem hatott pozitívan a fejlődésemre, és sajnos a sérülések sem kerültek el – vallotta be a mezőkeresztesiek játékosa. – Például putnokiként egy Rimaszombat elleni edzőmérkőzésen kereszt-, és oldalszalag-szakadást szenvedtem, illetve még porcsérülést is, ami a rehabilitációval együtt 10 hónap kényszerszünettel járt. Még csak 29 éves vagyok, az NB III ebből a szempontból még akár bele is férhetne, de már dolgozom is, nem csupán focizok. Egy miskolci borbély üzletlánc üzletvezetője vagyok, már ötödik éve, a barátom a tulajdonos. Akik bejönnek hozzánk, ismernek engem, bennünket, sok emberrel ápolok baráti viszonyt. Aztán ott van a család, a két gyönyörű gyerkőc, a kislányom, Flóra, aki 4 éves, és a kisfiam, Dávid Kristóf Ferenc, aki 10 hónapos. Ők adják nekem a legnagyobb motivációt.

A Mezőkeresztesre 2023 februárjában igazolt labdarúgó elmondta azt is, mely trénereknek köszöni a legtöbbet, és melyik meccse az, amelyik meglátása szerint a legjobban sikerült.

– Amikor 2013 nyarán elköszöntem Diósgyőrből, a KBSC akkori szakvezetője, Borbély Péter azonnal Kazincbarcikára hívott. Akkor estek ki az NB II-ből, akkor kerültem be először felnőtt keretbe – sorolta Dávid Ferenc. – Köszöntem, és köszönöm azóta is neki ezt a bizalmat. Putnokon Koszta Peti bá'-val dolgoztam jól, és hosszabb ideig, míg most minden szempontból kiemelném Kertész Pétert, a mezőkeresztesiek irányítóját, emberileg nagyon nagyra tartom. Legjobb meccs?Ezen egy picit gondolkodnék: 2016 szeptemberében a Putnokkal a Tiszaújvárost fogadtuk az NB III-ban, a 67. percben beálltam csereként Csirszki Martin helyett, majd a 80. percben gólt szereztem, és ezzel győztünk. MI