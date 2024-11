Labdarúgás: NB II, 12. forduló

Soroksár SC – Kolorcity Kazincbarcika SC (Soroksár, vasárnap, 17.00)

Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője: – A Szeged ellen az utolsó pillanatban tudtuk megszerezni a győztes találatot, akárcsak korábban a Gyirmóttal szembeni meccsen, viszont két másik alkalommal pedig pontot, pontokat veszítettünk a hajrában. Ilyen forgatókönyvei vannak a futballnak, a sorsnak. A szegediekkel szemben az utóbbi években nem volt túl sok sikerélménye a klubnak, ezért is volt különösen nagy öröm a győzelem, amiért sokat tettek a játékosok a pályán. Örök törvény, ha valaki, valamiért tesz, az bejön, megvalósul. A hitvallásom az, hogy négy meccsből inkább kapjunk ki kétszer, és nyerjünk kétszer, mint legyen mindegyik döntetlen. Bizonyára ennek az elvnek is köszönhető, hogy tizenegy forduló után 27 lőtt gólnál járunk, hogy ahhoz a kreatív támadó focihoz, amit elképzeltünk, adott a keret, alkalmas rá a csapat. Most hét végi ellenfelünk, a Soroksár egy elég hektikus gárda, ugyanúgy próbálnak futballozni, mint mi. Évek óta stabil tagjai az NB II-nek, kooperációban vannak a Ferencvárossal a fiatalok tekintetében. Vezetőedzőjükkel, Lipcsei Petivel kiváló a kapcsolatom, hiszen annak idején voltunk csapattársak a Fradiban. Várom a vele, és a stábjával való találkozást is. A ,,Sori" szerdán hosszabbításos Magyar Kupa mérkőzést vívott a Sopron ellen, ami azért – az utazással együtt – vélhetően benne van, lesz a lábakban, bár, páran pihentek tőlük. Igyekszünk a saját játékunkat játszani, és reméljük, hogy továbbra is ilyen eredményesek tudunk maradni.

A KBSC-ben Bánhegyi és Gante továbbra is rehabilitál sérülésüket követően, így rájuk nem számíthat a szakmai stáb.

A várható kezdőcsapat: Fadgyas – Ternován, Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Varga J. – Szabó M., Kártik, Lucas, Bódi – Pethő B.