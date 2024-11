A sztárvendég: Majka

Az előző estnek is volt sztárvendége, amerikai, orosz kettős állampolgárságú rapper és többszörös világbajnok bokszlegenda, Roy Jones Jr., aki színpadra is lépett. De most sem maradnak neves vendég nélkül az arénába kilátogatók, ugyanis Majoros Péter, művésznevén Majka Fonogram-díjas magyar rapper, dalszövegíró, műsorvezető elfogadta a szervezők meghívását, és tudomásunk szerint színpadra is lép a Hell Boxing Kingsen.